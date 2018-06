Abiteboul piensa que Red Bull se arrepentirá

Google Plus

La noticia saltaba el pasado martes cuando Red Bull anunciaba a primera hora de la mañana que en 2019 y en 2020 montará motores Honda dejando atrás una relación de doce años junto a Renault.

Puede que, con un poco de rencor, Cyril Abiteboul dijera lo siguiente para Motorsport: “Haremos todo lo posible para que se arrepientan de esta decisión. Lo que quiero decir con eso es simplemente hacerlo lo mejor que podamos en la pista con nuestro propio equipo, con nuestros propios colores”.

El jefe de Renault asegura que su evolución no ha acabado con la llegada en Canadá, todavía se espera ese nuevo ERS: “Estoy realmente muy entusiasmado con la mejora en el rendimiento que vendrá, en particular con la Spec C, que presentaremos más adelante durante esta temporada”.

“En este momento no hay ninguna razón para pensar que Red Bull no lo recibirá, aunque todavía tenemos que confirmar los detalles del plan de asignación de motores, pero espero que se lo hagamos lamentar”, continuaba.

El contrato entre Renault y Red Bull llegaba a su fin este 2018, aunque las opciones de continuar unidos existían, pero la decisión final no sorprende al francés, ya que desvela uno de los apartados que se firmaron en 2017 que daba por hecho todo: “El año pasado en Singapur anunciamos un conjunto completo de acuerdos tanto con el grupo Red Bull como con McLaren. Esto incluía la conclusión del contrato con Toro Rosso a finales de 2017 y la de Red Bull a finales de 2018, a pesar de que Red Bull había pedido ser un poco más flexibles sobre ese tema”.

Toro Rosso y Red Bull vuelven a ser uno de nuevo | Foto: @RedBullRacing

Además, cree que no es una decisión deportiva, también ha asegurado que se arrepentirán de la decisión: “Para nosotros es más una confirmación de lo que había en el aire, y que también es una decisión estratégica y comercial más que una decisión puramente técnica o deportiva de Red Bull”.

Honda dará un apoyo económico a Red Bull y podrá trabajar en las instalaciones del motorista japonés, algo que con Renault no tenían ni una cosa ni la otra: “Estoy seguro de que hay algo relacionado con el rendimiento, pero está muy claro que hay mucho más que solo eso. Y hay una serie de cosas que no podíamos ofrecer, como el apoyo financiero, como el acceso a las instalaciones centrales, porque nuestra prioridad y enfoque se centra en la consolidación del rendimiento del Renault Sport F1”.

Por otro lado, cree que este nuevo panorama les ayudará a centrarse en su equipo, ya que Red Bull tiene otras expectativas más altas, como ganar un Mundial por ejemplo: “Obviamente, cuando se suministra a Red Bull Racing, que es un equipo de alto mantenimiento, debido a su ambición y sus expectativas, siempre es un poco una distracción para el resto de lo que tenemos que hacer. Tenemos mucho que hacer, ya sea para este ciclo de reglas de motores o para el próximo”.

Renault tan solo metió prisa para poder trabajar bien de cara al año que viene: “Nos complicaba la vida con la cadena de suministro y el desarrollo de piezas para el próximo año. Para nosotros era importante aclarar sus planes para poder tomar las medidas apropiadas”, zanjó el francés.