Gené sobre Alonso: “Hizo una actuación magistral”

Marc Gené, piloto probador de Ferrari, se pronuncia tras la victoria del español Fernando Alonso en las 24H de Le Mans. Carrera que él también ganó en una ocasión, en 2009, y se subió al podio en dos ocasiones más.

“Estaba en Ucrania, en un evento con Ferrari y Shell, pero el sábado antes de irme a dormir y cuando me levanté el domingo pude seguir un rato la carrera. Y, por lo que vi en la televisión y lo que he leído, hizo una actuación magistral", afirma Gené en unas declaraciones recogidas por ‘Motorsport’.

"Teniendo en cuenta que era su primer año, fue uno de los mejores pilotos de Toyota, rodó rapidísimo, sin ningún error, siempre recuperando tiempo contra su rival, que era el otro Toyota, y fue muy bien. Nadie en su primer año consigue hacer lo que hizo él, así que fantástico".

Marc, que ha disputado la carrera en siete ocasiones de manera consecutiva, habla del estilo de pilotaje de Fernando en la carrera. Afirma que parecía alguien experimentado por cómo manejó la situación con el tráfico y por la noche.

"Lo que ha conseguido Fernando es algo increíble, por ser quien es, por su currículum, por ganarla en su primera participación y por hacer una carrera muy, muy buena. Él fue muy rápido y parecía realmente un piloto ya consagrado en la resistencia, nadie habría dicho que era un debutante en Le Mans. Todo lo que se pueda hablar de él, está más que justificado".

También se pronuncia sobre la clase LMP1, que éste año tan sólo había una marca oficial, Toyota, al que se les ha sumado varios equipos privados.

"Es cierto que la única diferencia entre mi victoria y la suya sería que en mi caso eran los constructores, había seis coches luchando por la victoria y en su caso eran dos. Pero celebro que Toyota no hiciera órdenes de equipo, porque los dos coches lucharon hasta el final", afirma.

Por último, habla de su trayectoria en resistencia y la repercusión que hubo cuando ganó la mítica carrera.

"De mi victoria recuerdo que hubo repercusión y creo que la prensa me trató bien y no siento que haya habido ningún elemento diferenciador. Fernando es un superpiloto, yo no me puedo comparar con él, y todo lo que se pueda ahora hablar de su victoria está bien. Yo soy el primero en alabarlo y estoy encantado de compartir con él el honor de ser los dos únicos pilotos españoles que hayan ganado Le Mans. Estoy encantado de que haya sido él el siguiente en hacerlo", finaliza.