Previa de Renault en el GP de Francia: La ventaja de jugar en casa

Renault está ante el fin de semana más especial del calendario de esta temporada. El Gran Premio de Francia regresa al calendario tras 10 años de ausencia y los franceses vivirán su primer gran premio de casa desde que regresaron al Gran Circo en 2016. Y los de Enstone vuelven a correr en casa con un coche con potencial que, aunque no está al nivel de los tres primeros, lidera firmemente la categoría de “los mejores del resto”.

Hace dos semanas en Canadá los pilotos de Renault consiguieron acabar en 7º y 8º lugar y esperan poder volver a repetir la buena actuación ante su público. A pesar de la alegría de jugar en casa, Renault llega al Circuito de Paul Ricard con la mala noticia del cambio de motorista de Red Bull que, a partir de 2019, montará los motores de Honda. Después de una alianza de 12 años y 4 mundiales, la escudería de la bebida energética dice adiós al motorista francés.

Carlos Sainz

El piloto madrileño llega a Paul Ricard después de haber firmado un buen 8º puesto en Montreal. El español espera poder repetir la buena actuación de Canadá y seguir progresando con el desarrollo del monoplaza: “Venimos de un gran resultado para el equipo en Canadá, así que somos optimistas. Debemos seguir desarrollando a este ritmo el coche, ya que todo lo que traemos a los circuitos está funcionando y el coche cada vez es más rápido”, ha contado el madrileño.

Además, el Circuito de Paul Ricard tiene unas características muy similares al de Montreal, por lo que conseguir un buen resultado ante el público francés es posible: “Paul Ricard tiene características similares a Montreal, con dos largas rectas y mucho énfasis en la velocidad punta, así que, si rendimos de una forma similar a Canadá, estaré contento. Está bien ser consistente y seguir anotando puntos en cada carrera. Ese es el reto cada fin de semana, ¡así que vamos a hacer que sean seis veces seguidas en Francia!”, explicaba Sainz.

Carlos Sainz durante el GP de Canadá. Fuente: Getty Images

Nico Hülkenberg

El piloto alemán lleva con Renault desde que volvieron a iniciar la aventura en la Fórmula 1, por lo que será un fin de semana especial también para él. Hülkenberg consiguió ser el mejor piloto de los del resto en el pasado Gran Premio de Cánada, confirmando la buena forma tanto del equipo como la suya. Llegar a un circuito nuevo como Paul Ricard no preocupa a Hülkenberg: “Es un circuito muy parecido a Canadá y además hice unas cuantas vueltas al Circuito hace tiempo, cuando me estaba preparando para Le Mans en 2015”, ha contado el alemán.

A pesar de conocer el Circuito, Hülkenberg y Renault han preparado el Gran Premio a conciencia en el simulador y la fábrica, pero el viernes será un día crucial para todos: “Los libres serán muy importantes para todos los pilotos y equipos, para conocer el circuito y ser veloces lo más rápido posible. Eso es un reto que estoy deseando que llegue y haré todo lo que pueda para intentar descubrir algunos secretos del circuito”, ha contado Hülkenberg.

Nico Hülkenberg durante el GP de Canadá. Fuente: Getty Images

Los de Renault han demostrado con creces que tienen un gran monoplaza para esta temporada y eso los ha llevado, de momento, ha ocupar la cuarta posición del mundial de constructores con 56 puntos. Paul Ricard tiene unas características muy similares a las que tenía el Gilles Villeneuve donde los Renault funcionaron muy bien y sería magnífico poder repetir el resultado delante de su público.

El desarrollo que están haciendo desde Renault del monoplaza no solo es un trabajo para el presente, sino también para el futuro. Los franceses volvieron a la Fórmula 1 para ganar y están trabajando para ello. En Renault son conscientes de su presente, pero ambiciosos con el futuro y así de claro lo ha dejado el jefe del equipo, Cyril Abiteboul: “Estamos liderando el segundo mundo, pero queremos ser parte del primer mundo. Creo que el éxito o no de Renault dirá mucho sobre la salud del deporte. Si no podemos alcanzar a los equipos punteros, nadie podrá”, afirma el francés. El tiempo dirá si esto se cumple, pero, de momento, a Renault le toca disfrutar del primer GP de Francia en 10 años.