Hamilton: "La Fórmula uno ha estado en la edad de piedra"

Después de criticar el diseño del circuito que se espera para la llegada de la F1 a Miami, Hamilton aseguró no entender por qué los pilotos no son consultados de las grandes decisiones de la categoría. A pesar de ello no espera que eso cambie pero sí cree que la etapa de Liberty Media hará que la Fórmula uno mejore en otras áreas, por ejemplo las redes sociales y que resulte atractiva en todo el mundo.

El vigente campeón del mundo ha sido muy crítico con la Fórmula uno: "Realmente, la Fórmula 1 ha estado en la Edad de Piedra en comparación con la NFL, el fútbol y todos los otros grandes deportes, y estamos tratando de ponernos al día, pero es un proceso largo."

Hamilton reconoció que era genial para la F1 llegar a nuevos lugares, pero dijo que necesitaba un crecimiento significativo: ""Es un proceso realmente lento el de querer llevar la Fórmula 1 en todo el mundo. Es una locura pensar que la Fórmula 1 todavía es muy desconocida en muchos territorios, en global y en televisión".

El inglés dio su opinión también sobre Liberty Media y su objetivo de mejorar la Fórmula uno: "Queda mucho por hacer, pero creo que están dando los pasos correctos"

Por último el piloto inglés ha hablo sobre las carreras en los Estados Unidos: "Tener más carreras en Estados Unidos es algo bueno. Estoy deseando que llegue, pero lo importante es que las carreras sean súper emocionantes." Además de una carrera en Miami se ha hablado también sobre un Gran Premio en Vietnam, algo que previamente nunca ha ocurrido. También más de un cuarto de los circuitos actuales de la Fórmula uno no habían estado en el Mundial antes de 2004, claros ejemplos son Baréin, Abu Dabi, Bakú, China, Singapur y Rusia.