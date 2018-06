Sainz cree que su fichaje por Renault fue un acto de valentía

En 2017, durante la saga de intercambio de motores, el equipo francés acordó liberar a Toro Rosso y acoger como equipo cliente a McLaren a cambio de hacerse con los servicios del español, algo que llevaba tiempo buscando y al fin conseguían los galos.

Asi fue como Sainz acababa en Renault pero siempre con la sombra de Red Bull cerca, pues el equipo de la bebida energética tiene el derecho de poder repescarle siempre que lo vea oportuno. Por tanto lo de Sainz no Renault se puede considerar una cesión por parte de Red Bull.

Sobre esto habló Sainz para Motorsport, que le preguntaban si veía como un riesgo la decisión de Renault: "Exactamente. Fueron valientes y lo aprecio mucho. Valoro mucho la manera en la que lucharon por mí. Estoy muy agradecido por ello y me siento muy orgulloso de estar en este equipo".

Esto hace que el futuro del madrileño no esté nada claro para el año que viene ante los rumores de una posible marcha de Daniel Ricciardo, a quien Red Bull aún no ha renovado. "Me siento afortunado", dijo sobre su situación. "Pero, si piensas demasiado en ello, no es el camino correcto. Creo que lo mejor es sentirme tranquilo porque estoy feliz donde estoy. Estoy muy agradecido con Red Bull por lo que han hecho en mi carrera, y por eso solo necesito centrarme en el presente".

Sainz se siente muy querido en su actual escudería, pero mantiene el mismo cariño ante Red Bull por los 2 años y medio que vivió en el equipo Toro Rosso: "Siempre es más fácil rendir en un equipo donde te sientes valorado y te sientes bien tratado y querido", decía. "En Toro Rosso tenía la misma sensación, especialmente después de un primer año positivo. Me llevo muy bien con todo el equipo y no formábamos un Dream Team, Recuerdo que con mis ingenieros, con mis mecánicos, tuvimos una relación muy especial, rendimos fin de semana tras fin de semana en 2016 y 2017".

Finalizada diciendo; "Para un piloto de carreras, pero también para cualquier deportista, es extremadamente importante estar rodeado de las personas adecuadas y contar con su apoyo total".