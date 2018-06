Boullier: "Tenemos un 100% de confianza en las personas que forman McLaren"

La temporada que comenzó el pasado mes de marzo es la primera de McLaren con la unidad de potencia Renault, después de los malos resultados con Honda los años anteriores. Sin embargo, la escudería británica no ha conseguido consolidarse como la mejor del resto, y tampoco ha alcanzado el nivel que predijo al inicio de la temporada. McLaren todavía tiene mucho que mejorar para acercarse a los tres equipos punteros, sobre todo en la sesión de clasificación.

Por otro lado, en el mes de abril se supo que McLaren se separó de Tim Goss, uno de los ingenieros con responsabilidades técnicas del equipo. En este momento, el equipo informó que estaban revisando el trabajo del equipo para volver a ocupar el lugar que tenían hace unos años y volver a ser un equipo ganador. Sobre esto, Eric Boullier, director de carreras de McLaren, dijo que confían plenamente en todo el grupo de personas que forman el equipo. "Podemos culpar obviamente algunos problemas en el coche. Definitivamente creo que el coche de este año no es el que esperábamos tener", comentó.

Boullier añadió que tienen que entender el funcionamiento del monoplaza y tener la visión adecuada para el futuro, para así poder diseñar coches realmente competitivos. "Creo en las personas que tenemos hoy. Hay un gran equipo talentoso en McLaren", confesó.

Además, la posición del equipo esta temporada ha aumentado los rumores de que podrían abandonar el desarrollo de este año y centrarse en el coche de la temporada que viene, aunque el director de carreras no cree que este sea un enfoque sensato. "Creo que vale la pena desarrollarlo por un par de razones", comenzó diciendo. La primera de ellas es comprender lo que no funciona para evitar cometer el mismo error en el futuro, y la segunda es el tiempo que hay hasta final de temporada para desarrollar el monoplaza. "También tenemos que asegurarnos de no comprometer el desarrollo del año próximo, así como la comprensión del automóvil", explicó. Por tanto, están buscando un equilibrio, por lo que esperan terminar de comprender el funcionamiento del coche y no descartan comenzar a trabajar pronto en el monoplaza de la próxima temporada.