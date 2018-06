Previa de Mercedes en el GP de Francia 2018: necesidad de despertar

Google Plus

El equipo de Brackley esta en un momento crítico, y desde hace cuatro años, es la primera vez que realmente se ven superados por sus vecinos de Ferrari, que ya no solo les igualan, les superan, y en el caso de la última carrera no por poco.

El problema no fue "una casualidad" de circuito donde Ferrari lidera pero luego ya vuelve todo a su sitio. No. Canadá era territorio Mercedes, y a parte, uno de los circuitos talismán de Lewis Hamilton, en el que el británico estuvo más desaparecido de lo normal, a parte de su equipo. Verse superado en su territorio, ha dejado a Mercedes en muy mal estado.

Canadá, una caída inesperada

Cuando tras salir de Mónaco, en el calendario de la Fórmula 1 se iluminó el casillero de "GP de Canadá", Toto Wolff y los suyos soltaron una sonrisa, era su territorio, momento y sitio perfecto para reivindicarse tras Mónaco; Por lo contrario, Ferrari y Red Bull no sonrieron tanto al salir de Mónaco.

Como ya es sabido, hubo un cambio de sitios. Ferrari y Red Bull dominaron todo el Gran Premio, dejando a Mercedes en tercer lugar. Los alemanes no tenían el ritmo, y sus pilotos, tampoco. Fue una sorpresa, Mercedes era el claro dominador aquí desde hace tiempo, y no tenía pinta de que este año fuera menos, pero así fue.

Las tres sesiones de entrenamientos libres, fueron lideradas por el Red Bull de Max Verstappen que se mostró imparable hasta la Q3 del sábado. Y en clasificación Sebastian Vettel se llevó la 'pole', dejando a Bottas lejos y a Verstappen y Hamilton más. Todos pensaron que fue un mal día y que Hamilton remontaría el domingo.

Para sorpresa de muchos, y no tanto de otros, Hamilton no remontó hizo una carrera muy pasiva y no se movió de su quinta posición desde que Ricciardo le pasó. Bottas casi pierde el segundo puesto con Verstappen, que al final logró aguantar, pero pese a firmar podio, Mercedes quedó totalmente decepcionada.

Lewis Hamilton, no eras tú

Hacía tiempo que no se veía al tetracampeón británico tan desdibujado. La última vez, fue en la temporada 2016, el comienzo no le fue bien, mala suerte, relajación, y Rosberg le sacó una ventaja clave que para cuando su compañero despertara, ya sería difícil de remontar.

Algo similar le está pasando este año, aunque parece diferente. Hamilton por aquel entonces no estaba bien porque estaba descentrado, distraído. Hoy no, hoy está en baja forma, no es el hombre del martillo de la 'pole' de Australia, ni el espejismo del gran Hamilton que vimos en Barcelona con esa victoria por más de 25 segundos con respecto al segundo.

El británico, debe despertar ya y propiciar que su equipo haga lo mismo. Es cierto que Hamilton ganó en Bakú y en Barcelona, en Bakú fue suerte más que otra cosa, el propio Hamilton no estaba contento. Barcelona nos mostró el verdadero tetracampeón pero se volvió a apagar, ¿cuando se mostrará constante de nuevo?

Hamilton a su máximo nivel es prácticamente imparable, y en Paul Ricard, debe volver a alcanzar ese nivel al que tiene acostumbrado a todo el 'Gran Circo'. Vettel está a un gran nivel, pero entre una cosa y otra, la distancia es de un solo punto entre el y el alemán, por lo que para el estado en el que ha estado tampoco está mal y eso reafirma la frase que un día mencionamos en VAVEL: Que poco necesita Hamilton para igualar a Vettel, y que tanto necesita Vettel para igualar a Hamilton, solo igualar.

Lewis Hamilton con su invitado. Foto: F1

Valtteri Bottas, el piloto pasivo

Cada día que pasa, en la Fórmula 1, en "Radio Paddock" están más convencidos de que el peor piloto de los "TOP 6", de los divinos, es Bottas. El piloto no ha acabado de adaptarse a su Mercedes desde que su subiera al mismo el año pasado, y sigue sin hacerlo.

El finés del equipo de Brackley va haciendo, hace algunos podios, y algunas clasificaciones que son buenas, pero al final a todos les queda el mismo sabor: "Le falta algo más, para estar a la altura de los demás". Es la frase, que te certifica, que todos a su máximo nivel con un coche igual, Bottas, sería el último de los seis.

Bottas, desaprovecha sus oportunidades. Esta temporada, con Hamilton más desaparecido que en otras ocasiones, el finés tiene que aprovechar su oportunidad y estar delante en todo momento, porque si esto es lo máximo que puede dar Bottas con un pobre Hamilton, es un problema para el mismo piloto nórdico.

Y por último, pese a que el ritmo del #77 es intermitente, de lo que más manca Bottas, y lo ha demostrado, es de agresividad. Es muy pasivo en el momento de atacar, se defendió bien de Verstappen en Canadá pero en el momento que tenía a Vettel cerca, ni lo intentó, luego el alemán se escapó.

Valtteri Bottas. Foto: Fórmula 1

Expectativas de Mercedes en Francia

Mercedes necesita un fin de semana "tipo Barcelona" para volver a levantar la cabeza. Un fin de semana de los aplastantes, de los que los demás no pueden decir nada, porque en ningún momento han tenido opción. De los que se domina desde el FP1, hasta la carrera, pasando por la 'pole'.

Toto Wolff, ha dado su propia opinión del fin de semana que se viene, después de decir abiertamente en el final del GP de Canadá que " A pesar del podio, el fin de semana ha sido una mierda.", declaraba el austriaco en caliente tras ver el rendimiento en suelo canadiense.

"El fin de semana en Canadá no cumplió nuestras expectativas. Montreal había sido un sitio donde siempre habíamos luchado por la victoria. Analizamos el fin de semana con detenimiento y entendimos porque no lo hicimos mejor, pero eso no es excusa para dejarnos los puntos que nos dejamos en la tabla.", declaró de nuevo Wolff, de manera más calmada que el domingo en Canadá.

"Francia debería ser una carrera interesante. No solemos correr en pistas donde no tenemos datos históricos recientes. Esto hace que la preparación para el fin de semana, sea más complicada de lo normal, pero ese elemento también añade motivos para que sea un gran reto. Este es el primer GP de los tres seguidos que se nos vienen, y en estos tres seguidos, se verá cual es el equipo más fuerte y el que está mejor preparado." Concluyó el director austriaco.