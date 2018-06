Grosjean: "Francia es un lugar precioso para correr"

Google Plus

Romain Grosjean ha sido uno de los cuatro pilotos que ha hablado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Francia, una de las carreras más especiales del año para él.

El piloto de Haas se mostró realmente contento después de recuperar el Gran Premio de Francia. "Ha habido muchos rumores, ya supimos el año pasado que íbamos a volver a Francia, y aquí estamos", comenzó diciendo. Por tanto, opina que es increíble redescubrir el coche en un circuito como el de Paul Ricard, al igual que las gradas repletas de aficionados y las estatuas que han puesto en el circuito. "Se siente uno muy bien aquí, es un lugar precioso para correr. Tengo muchas ganas de subirme al coche en este circuito", confesó.

El piloto francés cree que el Haas ha ido muy bien últimamente, incorporaron algunas mejoras en Canadá y se sintió muy a gusto en el coche, aunque no pudo disputar la clasificación ya que su monoplaza comenzó a echar humo al comienzo de la Q1. Además, cree que los cuatro pilotos que estaban en la rueda de prensa, Alonso, Gasly y Ocon, aspiran a una séptima posición y conseguirla sería como una victoria. "Si algo sucede con los tres de delante, intentaremos aprovechar la ocasión", añadió.

Sobre este fin de semana, Grosjean opina que no puede adelantarse a lo que va a pasar, ya que el tiempo hablará por sí mismo. "La primera carrera de la temporada fue totalmente predecible, un poco aburrida al principio, pero luego entretenida", continuó diciendo. El francés sabe que en Francia la carrera no será fácil, aunque hay algunas zonas de DRS donde pueden adelantar, pero también tienen que esperar a ver el rendimiento de los neumáticos. "Las últimas carreras pudieron ser un poco aburridas, pero las paradas en boxes podrán añadir un poco de sal y pimienta", comentó.

Grosjean fue el más experimentado entre los pilotos franceses, por lo que le preguntaron si vio como Ocon y Gasly fueron subiendo de categoría poco a poco, a lo que respondió que no seguía mucho esas categorías, aunque vio que Ocon estaba en la Fórmula Renault y Gasly en la Federación Francesa. "Hasta que no compiten en la Fórmula 2 no sabes si van a llegar la Fórmula 1, esa es la mejor preparación y la mejor antesala de la Fórmula 1, es fácil verlo porque compiten el mismo fin de semana que tú", concluyó.