Ricciardo se pronuncia sobre la oferta de McLaren

Daniel Ricciardo sigue siendo la joya de la corona en el mercado de pilotos para el 2019. El piloto de la escudería de Milton Keynes termina contrato al finalizar esta temporada, y aún no ha renovado, por lo que los principales equipos punteros (y con más presupuesto), se han lanzado a por el australiano.

McLaren, Mercedes o Ferrari han preguntado por el desde que la temporada empezó y Daniel no renovaba su contrato. De todas maneras, todos dan por realizada su marcha, cuando es posible que se quede y no se marche; pero dándolo por realizado, todos se preguntan: "¿dónde?", cuando la incógnita de que se puede quedar no se puede descartar.

La última escudería que ha sonado con más fuerza ha sido la que milita en Woking, sí, McLaren. McLaren-Renault quiere volver a reinar en 2019 y quiere hacerlo sobre todas las facetas, quiere hacerlo a lo grande, y por eso quiere a los mejores pilotos a parte del mejor coche.

El piloto de Perth fue preguntado por este fuerte rumor, que se convirtió en oficial cuando Helmut Marko reconoció que McLaren había preguntado y ofertado por Ricciardo en repetidas ocasiones últimamente. El piloto australiano se pronunció y dio su opinión:

Daniel Ricciardo. Foto: Fórmula 1

"No voy a decir: 'No, no me interesa para nada'", dijo. "Y sé que esos dos equipos todavía no están en esa posición, pero ¿podrían estarlo? Tal vez. Pensar en eso tiene algo de atractivo. No diría que son, probablemente, los primeros de mi lista en este momento, pero tampoco lo descartaría.", confesó el ganador de dos carreras este año.

"Seré sincero, obviamente todo el mundo está hablando de Mercedes y Ferrari como posibles objetivos a dónde ir, pero soy consciente de que habrá interés por parte de otros equipos, y creo que McLaren es probablemente uno de ellos.", puntualizó.

A lo que añadió: "Probablemente también depende de lo que haga Fernando (Alonso), si se queda o si se va. Si se va, entonces supongo que sí, probablemente, querrían a alguien, un piloto con más experiencia”.

Y este es un punto clave. Son amigos, se respetan y se llevan bien, pero no conviene tener a Ricciardo y Alonso en el mismo garaje, serían dos gallos con muy poco espacio. Si Alonso se va, las opciones de Daniel aumentarán.

Daniel Ricciardo. Foto: Fórmula 1

"Era algo que ya estaba tratando de preparar o calcular en mi cabeza. Voy a tratar de saber un poco más sobre todo eso que, definitivamente, está pasando, solo para tratar de seguir juntando las piezas por si es una buena jugada. Hay una gran cantidad de ventajas. Solo estoy tratando de juntarlo todo en mi mente", cerró el actual piloto de Red Bull.