Eric Boullier: "Estamos contentos con Fernando y con Stoffel, de su futuro ya hablaremos"

Nervios, tensión pero sobre todo, crispación. Así ha vivido la rueda de prensa que ha ofrecido el director deportivo de McLaren, Eric Boullier, previa a la sesión clasificatoria y a la carrera que tendra lugar este fin de semana en el circuito francés de Paul Ricard. Los problemas de fiabilidad que ha sufrido el MCL-33 de Fernando Alonso tanto en Mónaco como en Canadá han provocado que Mclaren pase a estar en el foco de atencion y Boullier esté cuestionado por los malos resultados de la presente temporada.

Es algo que ha molestado y mucho al francés, que ha salido a defenderse ante un periodista que le preguntaba de manera reiterada sobre su posible dimisión: "No voy a dimitir. Se que has escrito ya algunas historias. Tengo cierta responsabilidad y el coche no está dónde queremos, aunque he ganado en todos los equipos con los que he trabajado y eso no puedes quitarmelo. Por lo tanto, estás mintiendo" decía visiblemente enfadado Boullier.

No todo iban a ser momentos de enorme tensión. El director deportivo de la escudería de Woking también tuvo tiempo para responder de manera más tranquila preguntas acerca del futuro de los dos pilotos del equipo, Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne. Tanto del piloto español como del belga aseguró que están "contentos con ambos" y que "no piensan en otros pilotos" para reforzar al equipo, ante una posible marcha del asturiano de la Fórmula 1 al finalizar la presente temporada.

"Del futuro de los pilotos ya hablaremos cuando llegue el momento"

Precisamente uno de los nombres que más ha sonado para cubrir el hueco que pueda dejar el bicampeón español y campeón de las 24 Horas de Le Mans es el australiano Daniel Ricciardo. El actual piloto de Red Bull no ha renovado aún con la escudería de las bebidas energéticas y podría ser uno de los grandes objetivos del equipo de Woking si finalmente Alonso decide abandonar la competición.