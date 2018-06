Bottas: "Se siente bien el nuevo motor"

Valtteri Bottas saldrá segundo en el día de mañana en el Gran Premio de Francia. El finés acompañará a su compañero de equipo en la primera línea por segunda vez esta temporada y saldrá en segundo lugar por tercera vez en las últimas cuatro carreras. Mercedes ha logrado su tercera pole de la temporada pero ninguna de ellas ha corrido a cargo del finés que se ha vuelto a tener que conformar con el segundo puesto.

A pesar de ello Bottas puso en serios aprietos a Hamilton en la Q3 quitándole la pole provisional con su segundo intento. Aun así, Hamilton tenía una bala en la recámara en el tercer sector y con un tercer parcial increíble logró quitarle la pole de las manos a su compañero de equipo. De todas formas gran sesión de clasificación para Bottas que ha obligado a exprimirse al máximo al piloto más dominador durante todo el fin de semana.

En cuanto al motor nuevo el finés dijo que se sentía muy bien el nuevo motor, el motor que se esperaba que llegase en Canadá llegó en Francia pero ha llegado muy bien. La nueva unidad de potencia de Mercedes se ha estrenado con un doblete en clasificación de sus dos pilotos.

Valtteri ha hablado también sobre su segunda vuelta: "la vuelta no ha sido una vuelta mala pero no ha sido una vuelta perfecta ya que no hemos podido lograr la pole." Al igual que en Canadá el finés saldrá en segundo lugar tras haber puesto en serios apuros al hombre de la pole pero una vez más se ha tenido que conformar con el segundo puesto. La suerte no le está ayudando en absoluto a Bottas esta temporada, el pinchazo en Bakú yendo líder a falta de tres vueltas, los segundos puestos en China y en Bahréin habiendo estado cerca de la victoria son grandes ejemplos de como la suerte no le está sonriendo.