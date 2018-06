Verstappen: "He tenido una buena carrera, lo he disfrutado"

Google Plus

Max Verstappen ha terminado en la segunda posición en el Gran Premio de Francia, a siete segundos de Lewis Hamilton, el ganador de la carrera. El piloto holandés salía en la cuarta posición, pero tras el incidente en la salida entre Bottas y Vettel, en el que ambos han terminado con sus monoplazas dañados, Vettel con su alerón delantero colgando y Bottas con un pinchazo en el neumático trasero, consiguió escalar dos posiciones.

El de Red Bull se mantuvo durante toda la carrera en la segunda posición, sin ninguna opción de acercarse a Hamilton, a pesar de que ambos marcaron varias vueltas rápidas. "Ha estado bien, he intentado seguir a Lewis pero él estaba controlando el ritmo", comenzaba diciendo. También añadió que ha sido una buena carrera para él en la que ha disfrutado y, además, ha conseguido un buen resultado.

"He disfrutado y no he tenido que trabajar muy duro para ello", bromeó Verstappen. Además, reconoce que siempre es bueno estar en el podio, y esta es la tercera vez que sube al podio en las ocho pruebas de la temporada, también lo hizo en España y en Canadá, aunque este es su mejor resultado en lo que va de temporada.

Los periodistas también quisieron saber su opinión sobre el incidente de la primera curva entre Vettel y Bottas, el que la FIA investigó y sancionó con cinco segundos al piloto de Ferrari. "Todo el mundo estaba intentando ganar una posición, continuó diciendo, a lo que añadió que todo el mundo se puede equivocar y cometer un error, y eso es justo lo que ha pasado.

Tras esta carrera, Hamilton ha recuperado el liderato del Mundial, con 14 puntos de ventaja sobre Vettel, y Verstappen suma 68 puntos y ocupa la sexta posición del campeonato. Además, esta es la tercera carrera de la temporada en la que termina por delante de su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, que ha terminado en la cuarta posición.