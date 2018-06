Fernando Alonso: "Ha sido un fin de semana muy poco competitivo"

Gran Premio para olvidar este de Francia tanto para Fernando Alonso como para el equipo McLaren. Los dos coches se quedaron fuera en la Q1 y no pudieron puntuar, además el español se vio obligado a abandonar por un problema en la suspensión. Alonso espera que el equipo mejore de cara a los próximos Grandes Premios.

El español mostró su descontento en la salida: "Ha sido una arrancada muy difícil, con muchos toques por delante, al final quedarse en el circuito era la peor opción porque todo el mundo atajaba y no pasaba nada y me quedé último después de la salida. No sé por qué no se tomó ninguna decisión."

Fernando habló sobre la carrera: "Después del Safety Car pusimos las amarillas (las ruedas más duras en este Gran Premio) y queríamos hacer toda la carrera con las amarillas y al final justo las acabamos y empezamos al perder un poco de ritmo. Pusimos unas utrablandas para jugarnos la vuelta rápida al final pero con el Virtual Safety Car y este problema en la suspensión tampoco pudimos."

El español dijo que había sido un fin de semana muy poco competitivo quedando los dos coches fuera de la Q1 y ahora los dos coches fuera de los puntos. El bicampeón del mundo ha afirmado también que seguramente tengan mucho trabajo por hacer de cara a Austria y Silverstone.

En cuanto ha su accidente con Vettel, Alonso quedó muy descontento con la agresividad del alemán: "En la resalida en la curva tres estábamos uno por dentro y otro por fuera y yo me toqué con él e hice trompo y él siguió y aparentemente no tenía ningún daño en su coche y los dos seguimos. Pero en la primera vuelta de la resalida y jugándose el Mundial tomó bastantes riesgos, esta vez le salió bien y otras veces no le saldrá tan bien."

Por último, Alonso ha manifestado su deseo de mejoría: "Ojalá que en otro circuito veamos unas prestaciones un poco mejores, aquí seguramente han sido las peores de toda la temporada y esperemos que haya sido solo un caso aislado, dentro de cuatro días lo veremos en Austria. Tengo esperanzas de que cambie la cosa y de poder estar más cerca de los top10."