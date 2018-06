McLaren reconoce que tienen que progresar para que Alonso continúe

Fernando Alonso se proclamó campeón de las 24 Horas de Le Mans hace poco más de una semana con el equipo Toyota; sin embargo, sus resultados en Fórmula 1 no están siendo los esperados. El piloto de McLaren tuvo que abandonar en Mónaco, Canadá y en Francia, por distintos problemas en su monoplaza. También es cierto que el rendimiento del McLaren el pasado fin de semana en el circuito de Paul Ricard no era el esperado, pero su abandono se produjo por una rotura en la suspensión, a falta de una vuelta para cruzar la línea de meta.

Las primeras carreras de la temporada mostraban una leve mejora de los de Woking, aunque las últimas han sido decepcionantes, por lo que Alonso podría estar valorando otras opciones de cara a la próxima temporada más allá del Gran Circo. De momento, el asturiano tiene contrato para el 2018 y el 2019 con Toyota para completar el Mundial de Resitencia, y también se rumorea que McLaren podría entrar con un equipo propio en la Indy Car, por lo que Alonso podría dar un salto a esta competición.

Sin embargo, Zak Brown, el CEO del equipo McLaren, asegura que Fernando Alonso está muy contento con el mundo McLaren, y aunque todavía tiene que tomar una decisión, la relación con él es buena. "Ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo y depende al final de qué y dónde correremos y cómo se desarrollará nuestro F1", añadió. Además, se mostró optimista y cree que el español continuará una temporada más en Fórmula 1, siempre y cuando sienta que el equipo puede dar un paso adelante.

Si McLaren quiere que Alonso continúe con ellos, necesitan encontrar los principales problemas, especialmente los aerodinámicos, algo que no han podido lograr en el túnel de viento. "Todo el mundo está trabajando al máximo, todo está en la dirección correcta", opina el piloto español. También cree que los resultados no están mostrando las sensaciones del equipo, especialmente después de que McLaren completara su peor clasificación de la temporada en el Gran Premio de Francia.

En el pasado Gran Premio, Alonso comentó que la temporada pasada, tras siete carreras, estaban novenos en el Mundial de constructores sin ningún punto, mientras que este año ocupan el quinto puesto. "Sé que todo parece muy pesimista ahora, pero la realidad no lo es tanto", continuó diciendo, a pesar de que sabe que es complicado decir algo así. Para el asturiano, uno de los principales problemas es que se encuentran en un ambiente extremadamente competitivo, ya que los equipos pequeños ya no lo son tanto. "Williams es uno de los equipos más grandes de la historia y ahora parecen tener uno de los coches más lento", explicó. También dijo que Sauber es el equipo C de Ferrari, y que Haas tiene mucho rendimiento, por lo que es comprensible que no sea fácil reducir diferencias de una semana a otra.