Force India da por perdido alcanzar a Renault

Renault conseguía puntuar con sus dos monoplazas por tercera carrera consecutiva en el Gran Premio de Francia,lo que le coloca con 62 puntos en la batalla por la cuarta plaza, 22 por delante de su rival más cercano McLaren y 34 por delante de Force India.

Esteban Ocon abandonaba en Paul Ricard después de estar involucrado en dos incidentes durante la primera vuelta con sus compatriotas Romain Grosjean y Pierre Gasly, mientras que Sergio Pérez fue llamado a los boxes después de que Mercedes notó una caída en la presión del agua de su motor.

Posteriormente se identificó a una fuga de la bomba de agua, pero no hubo daños en la unidad de potencia ya que el coche se detuvo a tiempo. "De manera realista, la batalla ahora es por el quinto puesto", dijo el subdirector de Force India, Bob Fernley, a Autosport. "Creo que será muy difícil para cualquiera de los equipos de la clase media adelantar a Renault en este momento. Nada es imposible, pero son muy fuertes".

"Están haciendo lo que estábamos haciendo el año pasado, cuando todos los demás se estaban quitando puntos el uno al otro", añadía Fernley. "Tuvimos una buena primera mitad de la temporada con un auto que probablemente no merecía estar en los puntos, pero estaba en los puntos regularmente".

Para ver un Gran Premio en el que ambos Force India no pudieran terminar la carrera tenemos que remontarnos al GP de Austria hace dos años, aunque Pérez y su compañero de equipo Nico Hulkenberg habían completado suficientes vueltas para clasificarse 17° y 19°. Antes de eso, la última vez que ambos autos se retiraron oficialmente estaba en Hungaroring en 2015.

"Realmente es decepcionante", dijo Fernley, del fin de semana de Paul Ricard. "No tuvimos un viernes particularmente bueno. Con el trompo de Esteban en la FP1, perdimos bastante tiempo de pista en términos de nuestro programa a largo plazo, luego el incidente con la rueda perdida de Checo en la FP2 significó que ambos coches tuvieron que pararse hasta que supiéramos de qué se trataba"

Ocon durante el GP de Francia | Foto: @ForceIndiaF1

"En los libres 3 estuvo mojado, y no pudimos obtener la configuración que queríamos para la calificación y luego la carrera fue de mal en peor. Creo que fue un poco más allá de la mala suerte".

"Esteban fue golpeado por Grosjean, y luego por Gasly. Grosjean simplemente lo golpeó directamente en el hoyo derecho e hizo mucho daño al lateral del coche"

"Checo estaba perdiendo presión de agua, por lo que no podíamos arriesgarnos. Una vez que supimos que estaba cayendo, no tenía sentido continuar, porque lo último que tenemos que perder es un motor. Definitivamente no está dañado, está bien".