McLaren y Honda podrían volver a trabajar juntos en Indy Car

En su día ya ganó el Gran Premio de Mónaco, hace dos semanas las 24 Horas de Le Mans, por lo que a Fernando Alonso tan solo le quedan las 500 Millas de Indianapolis para conseguir la ansiada Triple Corona.

En 2017 ya participó en esta mítica prueba con el equipo Andretti Autosport Honda, con la ayuda de McLaren, ya que Zak Brown tiene acciones en el equipo, y gracias a Honda que por aquel entonces era suministrador de motores en la escudería de Fórmula Uno. Su carrera terminó cuando el motor japonés dijo basta a pocas vueltas de la finalización de la prueba.

En 2019 podría llegar el segundo intento, no se sabe con qué equipo, tan solo son rumores y tampoco se sabe si es del todo cierto que tenga la idea de disputar las 500 Millas de nuevo el próximo año.

A día de hoy, McLaren tiene en mente unirse a la Indy Car en 2019, pero aún queda decidir si en solitario o asociarse a un equipo, todo pasa también montar el motor Chevrolet u Honda, los dos suministradores de la categoría.

La relación entre McLaren y Honda no acabó nada bien, pero ninguno se cierra puertas, Masahi Yamamoto dice: “Los pilotos compiten para ganar carreras, ese es su objetivo. Yo soy muy neutral en ese sentido. Respecto al año pasado, siento mucho que nuestros pilotos no pudieran lograr sus objetivos, que no les diéramos la oportunidad. Y con respecto a Indy, yo solo soy asesor y todo lo decide American Honda, así que solo puedo aconsejar. Pero creo que Alonso es un piloto fabuloso”.

Por parte de McLaren, también hay buenas palabras: “Hay dos fabricantes excelentes que hacen un gran trabajo en IndyCar. Nos encantaría competir nuevamente con Honda. Son excelentes motores, ganan muchas carreras en Indy y no dudaría en competir con ellos si ese fuera el rumbo que tomamos”.

El portavoz de McLaren, Tim Bampton, también ha querido dejar su opinión: “McLaren y Honda fueron respetuosos el uno con el otro durante la disolución de su sociedad en la F1 y dijimos que en ese momento eran una gran compañía con un gran pedigrí de carreras, así que nunca digas nunca”.