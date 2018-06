Räikkönen: "No estoy interesado en hablar de McLaren"

Google Plus

Kimi Räikkönen, junto, y de igual manera, que Daniel Ricciardo, fue principal foco de la rueda de prensa de pilotos, cuando fue preguntado por su futuro, por sus opciones, y por los rumores que han sonado estos días en el Paddock del 'Gran Circo'.

'Iceman' firmó su cuarto podio del año en Francia, realizando una buena actuación y adelantando al mismo Ricciardo en el segundo 'stint' de gomas del finés, que realizó un gran segundo tramo de carrera. Pese a este logro, los rumores que le sitúan fuera del equipo, ocupando Charles Leclerc su asiento, no han cesado.

"Cada año doy la misma respuesta: ya veremos. Ya terminé en Ferrari una vez, y volví. No sé lo que sucederá, hay muchos rumores y no estoy feliz de comentarlos", declaró Räikkönen, reconociendo que no está cómodo con toda la rumorología que le rodea.

En todos los GP donde el finés ha tenido más ritmo que su compañero, que Vettel, siempre acabó habiendo órdenes de equipo para que el #5 acabará delante del #7. Kimi, ha negado que en Francia fuera al revés: "No sé lo que estás tratando de preguntar. Depende del diseño de la pista; en las carreras anteriores fue imposible correr y adelantar en comparación con Paul Ricard. Solo depende de esto, no de las estrategias de Seb o del equipo", comentó contundente y sincero.

Finalizando, salió directamente la pregunta sobre McLaren, y Kimi dio su más pura respuesta:"Sí, hablé con McLaren en el pasado, cuando corrí para ellos. Claramente, no tengo ningún interés en involucrarme en estos rumores. Te gustaría saber, ¿verdad? No creo que tu opinión pueda cambiar en base a lo que yo diga, así que tú decides qué es verdad y qué no", le comentó al periodista para finalizar su rueda de prensa.

Kimi realizó una rueda de prensa al más puro estilo hombre de hielo. Respuestas secas, contundentes, y esquivas. Fue curioso ver a Ricciardo y Räikkönen al lado, ambos hablaron de temas semejantes, y a la vez, dieron respuestas muy diferentes. Que sería la Fórmula 1 sin este tipo de personajes...