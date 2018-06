Ricciardo sin alternativas, a punto de renovar con Red Bull

Google Plus

Ricciardo termina el contrato con Red Bull a finales de este año, dijo que su futuro posiblemente se sabría en Austria y, con el Gran Premio de casa para Red Bull a la vuelta de la esquina, su renovación está cada vez más cerca. Ya que Daniel ha estado esperando por alguna oferta de Mercedes o Ferrari sin éxito.

Según va avanzando la temporada, las alternativas de Ricciardo van cerrando sus alineaciones para el próximo año. Mercedes por su parte, parece que mantendrá a Hamilton y Bottas, con Esteban Ocon de reserva por si Valteri encuentra equipo para el año que viene. Por otro lado Ferrari tiene a Vettel y Räikkönen, con el Rookie de la temporada, Charles Lecrerc, como posible sustituto de Kimi para el próximo año.

Red Bull siempre ha manifestado su deseo de mantener a Ricciardo, el cual quiere reducir la brecha salarial con su compañero Max Verstappen, que firmó una ventajosa renovación el año pasado.

Ricciardo rodando en Paul Ricard | Fuente: Getty Images.

Ricciardo y el Dr. Helmut Marko hablaron sobre que sus posturas sobre el acuerdo se están acercando en declaraciones a Autosport.

"Aún no ha terminado, pero llegará pronto” dijo Ricciardo en declaraciones al medio Autosport antes de un evento promocional de la marca el miércoles.

Por otro lado el Dr. Marko dijo: "No creo que Daniel esté en una buena posición". Refiriéndose al mercado de pilotos y añade: "Mercedes y Ferrari tienen un piloto número uno que está claramente destacado".

Con Ferrari y Mercedes sin un asiento disponible solo Renault o Mclaren parecen ser posibles alternativas, aunque están bastante por detrás en rendimiento con respecto a la escudería de la bebida energética.

Helmut también hablo sobre las posibles alternativas del australiano: "Sé que Ricciardo no recibió una oferta de Ferrari. Renault, hasta donde yo sé, se quedará con los conductores actuales. Sobre todo, no creo que Renault esté jugando en las regiones de presupuesto que Ricciardo tiene en mente”, y añade: "Daniel está en una situación en la que no tiene alternativa deportiva para nosotros. Probablemente lo haya imaginado de otra manera”, finalizó el Dr. Marko.