Bob Bell respecto al GP Austria: "Estamos enfocados en buscar el mejor set-up"

El director técnico de Renault Bob Bell, ha hecho unas declaraciones en las que ha comentado toda la actualidad de la escudería francesa en la previa del GP de Austria.

Es un circuito de alta altitud, de modo que pone el motor bajo un poquito de tensión. Tiene el potencial para poner en riesgo los frenos y temperaturas, por lo que tenemos que ser cautelosos sobre frenos. Algunos bordillos son bastante altos y romperán el coche si los pilotos pasan por encima de ellos. Hay una zona de DRS suplementaria este año, asi que evaluaremos las oportunidades que pueda traer. En términos de set-up, esto es un circuito de downforce medio-alto, con mucha tensión sobre los neumáticos, que pueden causar la recalentación. Era un problema que afrontamos el año pasado por lo que lo veremos probablemente otra vez este año. Las tres primeras curvas son de baja velocidad.

En cuanto al monoplaza, Bell dijo que están enfocados en encontrar el mejor balance: “Estamos enfocados en buscar el mejor set-up para el coche, y saber cómo cuidar los neumáticos incrementará sustancialmente nuestras posibilidades de hacer una buena carrera a una sola parada. Debemos focalizarnos en cómo encontrar el buen set-up para hacer una buena clasificación para la carrera. En resumen, debemos encontrar el balance para hacer el coche bueno en curvas de baja y alta carga y que cuide los neumáticos".

Preguntado por la primera vez que se correrán tres carreras seguidas en Fórmula 1, Bell no se mostró demasiado preocupado: “Hemos pasado ya una, creo que la más complicada será Silverstone. Austria no debería presentar demasiados problemas en términos de logística. Como es la segunda de tres carreras consecutivas, no habrá demasiadas actualizaciones. Hemos traído un sistema de refrigeración ligero para la MGU-K y esto beneficiará a Nico más que a Carlos porque Nico es ligeramente más pesado.”