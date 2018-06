Sirotkin: "Me esperaba algo mejor"

Google Plus

El cuarto miembro de los componentes de la rueda de prensa de hoy en Spielberg fue Sergey Sirotkin, el piloto de ruso de Williams. Tanto su temporada, como la de su compañero, como la de su equipo está siendo muy complicada, y como consecuencia, muy mala, y más, para un equipo históricamente bueno como Williams.

Williams, y se puede decir abiertamente, es por ahora el peor equipo del mundial. Incluso Sauber, y Toro Rosso, están por encima del equipo de Grove. Es posible que en el caso de estos dos, sea más por Gasly y Leclerc que por el monoplaza, pero si es el caso, también se demuestra que Claire Williams tiene los pilotos equivocados.

El ruso, que clasificó en última posición, para variar, en el GP de Francia, protagonizó una escena que muestra claramente lo que es como piloto. Ricciardo y Räikkönen se disponían a doblar al #35 de Williams, pero al mismo, no se le ocurrió otra cosa que entrometerse entre ambos, y en el caso de Kimi, casi se tocan.

“Ya no espero nada demasiado diferente de lo que resta de mi temporada. Esperaba poder luchar por más puntos, pero no ha pasado. Aún estamos luchando para ayudar al equipo ha mejorar, para involucrarnos con el equipo. Me gusta esta parte del trabajo, pero esperaba algo mejor. De todas maneras estoy disfrutando esto, y estoy concentrado en conducir y en mi rol con el equipo.", declaraba Sergey en sala de prensa.

La verdad, es que sorprende leer estas palabras de alguien que es igual o peor que el mismo equipo. Es sabido que tanto él, como Stroll, son pilotos de pago, sin talento, que no están al nivel de la Fórmula 1, y el vivo ejemplo se ve en Pierre Gasly y Charles Leclerc. ¿Coches de poco nivel, y de poco presupuesto (no en el caso de Williams)? Sí. ¿Pilotos que le sacan el máximo partido, por inferior que sea, y cuelan el coche en Q3? También.

Sergey Sirotkin dejará este viernes su asiento a Robert Kubica, quien se subirá al FW41 en la tanda de los Libres 1 en Spielberg. El polaco, que tras oir estas palabras de su "compañero", tiene que estar bastante enfadado, volverá a rodar en sesión oficial, y como hizo la última vez, será mínimo un segundo más rápido que sus compañeros. Oliver Rowland, es otro que espera su oportunidad, y que también es bastante mejor que Stroll o Sirotkin. Lo cierto, es que Williams en este 2018, en todos los sentidos... Es una completa hecatombe.