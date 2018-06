Antonio Giovinazzi fichará por Sauber si Leclerc se va

Google Plus

Con la llegada del verano se intensifican los rumores sobre el futuro de los pilotos del paddock de Fórmula 1. Todavía no ha habido ningún fichaje oficial, pero hay muchos nombres sobre la mesa de algunos equipos. A la ya conocida incógnita sobre el futuro de Daniel Ricciardo se le une otro nombre, ¿qué pasará con Charles Leclerc? Tras sus magníficas actuaciones en los últimos grandes premios, el piloto monegasco parece estar más cerca de Ferrari que nunca. De realizarse este fichaje, se quedaría un asiento libre en Sauber que, según la prensa italiana sería ocupado por Antonio Giovinazzi y habría más de un equipo interesado en él.

Giovinazzi ya debutó en F1 con Sauber en 2017

El nombre del piloto italiano y miembro del programa de jóvenes pilotos de Ferrari no es nueva. Giovinazzi asombró a todos con sus habilidades en la GP2 en 2016, lo que le llevó a ser piloto de Sauber en 2017 y participar en las dos primeras carreras de la temporada sustituyendo a Pascal Wherlein. La llegada del piloto italiano a la Fórmula 1 fue de sopetón y no tuvo tiempo de prepararse. Además, fue en una temporada de cambios con la introducción de las nuevas normas aerodinámicas, pero Giovinazzi se sobrepuso y brilló en Australia. En China no corrió la misma suerte y sufrió dos accidentes bastante aparatosos.

Giovinazzi durante el GP de China de 2017. Fuente: Getty Images

A pesar de ello, Giovinazzi es un piloto joven, con talento y experiencia, algo que inclina la balanza a su favor. Si Kimi Räikkönen abandonará Ferrari, es altamente probable que los de Maranello incorporarán a Charles Leclerc a sus filas. Como siempre sucede, esto produciría un efecto dominó que podría dar lugar al fichaje de Giovinazzi por Sauber, un equipo que ya conoce y que está ligado a Ferrari. Pero el piloto italiano a lo mejor tendrá que hacer alguna elección, ya que, según Motorsport Italian, habría más de un equipo interesado en contratar al joven piloto italiano.