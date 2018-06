Renault utilizará un nuevo modo de clasificación para el motor en Austria

Google Plus

El equipo Renault ha anunciado que en la clasificación del Gran Premio de Austria introducirán un nuevo modo para el motor en los tres equipos que llevan motor Renault, tanto en el equipo oficial como en Red Bull y McLaren. Este modo ya fue probado por el equipo Renault en el Gran Premio de Francia, ya que tuvo que ser validado antes de introducirlo de forma oficial.

Así, Helmut Marko no se mostró demasiado contento por la decisión de Renault de incorporarlo solo en el equipo oficial, ya que debe haber un trato igualitario con los equipos clientes. "El hardware era el mismo, el control del motor no", comenzaba diciendo Marko. También añadió que en una conversación con Renault aclararon que desde Austria tendrían las mismas actualizaciones que el equipo de fábrica. Sin embargo, la FIA insiste en que tanto el hardware como el software son iguales en todos los monoplazas, con la misma unidad de potencia. Así lo sostiene el reglamento, por lo que se podría interpretar que el equipo francés no cumplió esta norma.

Sin embargo, Cyril Abiteboul alega que este modo solo fue probado en el Gran Premio de Francia, pero no ejecutado. "Todos los coches reciben exactamente el mismo tratamiento, como siempre lo hemos hecho, ya que estamos sujetos a las regulaciones", explicó. También opina que es una buena noticia para el equipo que hayan conseguido introducir este modo y tenga tanto impacto, aunque no querían crear ninguna expectativa antes de asegurarse de que aporta buenos resultados.

"Lo probamos en Francia, no lo ejecutamos, pero tuvimos que probarlo en la pista solo para asegurarnos de la manejabilidad. Es parte del programa de validación", continuó diciendo Abiteboul. Añadió que, ahora que ha sido validado, es cuando estará disponible para los tres equipos, ya que necesitaban un poco más de tiempo porque tenían que homologarlo con los diferentes tipos de combustible, ya que Red Bull utiliza el combustible ExxonMobil, mientras que Renault y McLaren utilizan BP/Castrol.

El jefe del equipo Renault también habló sobre la situación con Red Bull, y afirma que siempre ha estado clara. "Los apreciamos, queremos que lo hagan muy bien, creemos que tienen la oportunidad de ser campeones del mundo este año", confesó. Además, aseguró que entre la especificación B y la C habrá una gran mejora, aunque deben seguir centrados en la fiabilidad. "Somos extremadamente cautelosos cuando traemos una evolución sobre la marcha", concluyó.