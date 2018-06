Wolff: “Los pilotos están contentos con el nuevo motor y el nuevo chasis”

Google Plus

Sobre los primeros libres en Austria no quiere pronunciarse: “Los viernes no son indicativos, solo sirven para ver cómo funcionan las mejoras. Estoy contento con el rendimiento que hemos tenido aquí en Austria, pero está todo un poco más cerca”, comenzaba Toto Wolff.

Sobre el nuevo motor que no llegó en Canadá dice: “Íbamos a usar ese motor en Montreal, pero no estábamos seguro de su rendimiento y de su fiabilidad, nosotros lo trajimos en Francia y los pilotos notaron la diferencia. Hemos intentando hacer lo mismo en el chasis, hemos cambiado algo y los pilotos también parecen estar contentos, pero Ferrari y Red Bull no se van a dormir”.

Fue preguntado sobre la relación que comienzan Honda y Red Bull: “Como aficionado a la F1 recordamos los años gloriosos de Honda y espero que puedan volver, a nosotros nos interesa tener a equipos top en el deporte que fabriquen motores o que trabajan con equipos como Red Bull, cuanto más haya será mejor para el deporte. Creo que van a ser competitivos, con la habilidad de Red Bull y sus recursos va a ser un gran paso para Honda. A largo plazo que lucharan por un campeonato, visto desde fuera es una decisión adecuada”.

La pregunta fue lanzada para todo, Wolff respondió lo siguiente sobre Liberty Media: “Siempre que hay cambios tenemos que acostúmbranos, tenemos que agradecer a Bernie por todo lo que hizo por la F1. Liberty tiene una gran transparencia y es más fácil lidiar con algunas cosas. Estamos todos en el mismo barco, queremos que las audiencias crezcan, los presupuestos, todo es positivo”.

Mercedes tiene muchos problemas en circuitos donde el motor no lo es todo o no lo es nada directamente, pero las cosas han ido cambiando durante los años: “Nuestras oscilaciones han sido más obvias, cuando llegamos a circuitos lentos no hemos tenido el rendimiento esperado, hemos localizado esos problemas, pero es algo que debe evolucionar a lo largo de los años. En Mónaco hicimos un gran paso adelante y la siguiente prueba será Budapest, veremos cómo va el coche allí. Ferrari y Red Bull han podido hacerlo porque compiten en todos los circuitos”.

Sobre la reglamentación de 2021: “Quizás los objetivos son distintos, a mí me gustaría tener mejor en el motor, Red Bull en el chasis, pero necesitamos saber cómo serán las cosas en 2021, que pasará en términos de costes, espero sacar algo más en nuestra próxima reunión”, finalizaba.