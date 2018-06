Toyoharu: “Vamos a estar en una gran posición”

Google Plus

Tanabe Toyoharu está afrontando su primer año dentro de la Fórmula Uno, sustituyendo a Yusuke Hasegawa. Es verdad que el actual responsable de Honda dentro de la F1 ha llegado en una época más calmada, con Toro Rosso viven mejores tiempos en cuanto a fiabilidad se refiere porque con McLaren eso no se imaginaba en ningún momento.

A Tanabe también le preguntaron sobre la relación que va a comenzar entre Red Bull y Honda, pero no se quiso meter mucho en el lío: “No estoy muy involucrado en las negociaciones de contrato, con lo que no sé cuántas opciones teníamos respecto a nuestro futuro”.

Tras ello, está mentalizado de que será un gran progreso para la marca Honda y estarán cerca de volver a ganar como lo han hecho en el pasado en el F1: “La realidad es que vamos a estar en una buena posición, tanto Red Bull como Toro Rosso ya están unidos, comparten tecnología y va a ser algo muy positivo para nosotros porque no tendremos que pelearnos con ellos, podremos centralizar todos nuestros problemas. Espero que eso nos ayude”.

Desde su vuelta en 2015 han estado envueltos de presión por parte de McLaren, un equipo que quería volver a ganar y que no lo consiguió en sus años: “Ya tenemos mucha presión actualmente, estamos trabajando muy estrechamente con Toro Rosso, con Red Bull tenemos otro tipo de presión. Les prestaremos algo que funcione”. Si la cosa no va bien en 2019 podrían volver a vivir esa presión que tanto notaron con los británicos, algo que no les vino nada bien.

También fue preguntado sobre estos fines de semana intensos: “Nosotros tenemos que lidiar con muchas cosas, sacar el motor, tenerlo a punto y que esté listo para la siguiente carrera. Es algo que tenemos que controlar porque tres carreras seguidas son complicadas”, finalizaba.