Horner: “Estamos deseando empezar a trabajar con Honda”

La pregunta era evidente, el acuerdo entre Red Bull y Honda, Horner contestaba orgulloso: “Creo que es algo positivo, habiendo visto el progreso de Honda y Toro Rosso, ha sido muy alentador para nosotros, nos interesa el potencial que podemos sacar, saber qué pasará en el futuro y tenemos ganas de empezar a trabajar”.

Además, argumenta que será bueno para las tres entidades por todo lo que les unirá: “Tendremos mucha interacción con Honda, la tecnología la compartimos ambos equipos (Toro Rosso y Red Bull), estamos en una fase embrionaria, pero nos ha sorprendido mucho la naturaleza de Honda, siempre ayudándonos”.

Sobre la renovación de Daniel Ricciardo no ha querido decir mucho más y repite algo que ya había dicho el australiano durante la semana: “Todo va como esperábamos, esperemos que todo se concluya antes del parón veraniego, pero quería saber cuál sería nuestro motor en 2019”.

La Fórmula Uno atraviesa su segunda semana de tres consecutivas con gran premio, Horner dice: “Sin duda es muy caro en un plazo corto de tiempo, hay muchos costes asociados, gran inversión, muchos componentes que van y vuelven desde Inglaterra, para nosotros será más fácil, pero tenemos tres carreras en casa, nuestro motor en Francia, en Austria nosotros y la semana que viene al lado de Mylton Keynes”.

Sobre el miedo a la fiabilidad de Honda, el jefe de Red Bull no tiene miedo: “Esa fiabilidad ha mejorado muchísimo esta temporada, no estamos en la mejor de las situaciones con Renault, el rendimiento y fiabilidad deben ir de la mano y Honda está trabajando bien”.

Hora de comentar los avances de Liebrty Media desde su llegada: “Hay muchos cambios orientados al aficionado, se está interactuando más con ellos, también en los circuitos, pero creo que el mayor reto de Liberty es como miramos la F1 más allá de 2021, si no estamos unidos no habrá un buen futuro, pero hay cosas como los costes y los ingresos a considerar y la FIA tiene que estar de acuerdo y lo que nos preocupa es que no estamos de acuerdo en términos de motor y chasis, creo que los siguientes días van a ser muy importantes para la vida de la F1”.

Horner quería desviar la pregunta sobre el futuro de Carlos Sainz diciendo lo siguiente: “Todo esto está ligado a lo que pase en el mercado, en cuanto Toto firme a Valtteri y Lewis dará salida a las demás negociaciones”, pero no pudo escapar y tuvo que responder: “Renault quiere quedarse con Sainz, pero depende si tenemos a Ricciardo o no”.

Christian seguía insistiendo de que la relación con Honda será la adecuada: “Estamos esperando ver está segunda tanda de motores que se introdujeron desde Canadá, pero creo que es una decisión lógica, nuestros ingenieros jefes nos dicen que es la decisión adecuada”.