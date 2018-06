Alonso sobre su futuro: "No me gustaría acabar con mal sabor de boca"

Fernando Alonso no ha marcado buenos tiempos en los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, en la primera sesión ha sido decimoséptimo, mientras que en la última solo ha podido ser penúltimo. Se podía ver como su MCL33 incorporaba algunas mejoras, como un alerón delantero nuevo en los primeros libres, y un alerón trasero en los segundos libres, también le cambiaron el fondo plano.

Sin embargo, algo sobre lo que se ha hablado en las últimas semanas es sobre el futuro de Alonso, ya que hay rumores de que podría correr en la Indy Car la temporada que viene, aunque tiene contrato con el WEC hasta junio de 2019. El asturiano lo tiene claro, y es que no quiere marcharse de la Fórmula 1 con mal sabor de boca, en el sentido de verse superado en algún momento en el que no pueda dar el 100%. El equipo ha expresado públicamente su deseo de que el español continúe en McLaren, aunque él todavía no ha tomado una decisión. "No sé si seguiré en la Fórmula 1. Es una decisión que tendré que tomar. No tengo nada decidido ni planeado", explicó.

Por tanto, tomará una decisión después del verano, cuando analice todas las opciones posibles, aunque asegura que su decisión estará en función de lo mejor para su equipo y para los aficionados. "Ahora lo más importante es disfrutar y sentirte útil, aportar algo extra al coche o al equipo, sentirte protagonista de cómo van las cosas", confesó. Además, sabe que será difícil continuar si se pierde eso, y más cuando tiene otros retos por delante, como lograr la Triple Corona, donde se incluye el Gran Premio de Mónaco, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis, siendo esta última prueba la única que no ha ganado.

"Estamos teniendo un año razonablemente bueno, dentro de no poder luchar por los podios, ese era el objetivo a principio de temporada", continuó diciendo. Y es que el español no pierde su optimismo, ya que a estas alturas de la temporada del año pasado, no tenían ningún punto, mientras que ahora ocupan la quinta posición en el Mundial. "Es menos negativo de lo que parece, pero somos los primeros que nos damos cuenta de que tenemos que mejorar", afirmó. Sin embargo, opina que es difícil saber cuando tendrán un monoplaza con el que ser competitivo, ya que en Fórmula 1 nada puede cambiar de un fin de semana a otro. "Pensar que vamos a dar un paso gigantesco es algo que creo que ningún equipo de la zona media puede soñar", concluyó.