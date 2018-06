Sainz: "El equipo a batir es Haas"

Google Plus

Carlos Sainz ha terminado decimotercero en los primeros entrenamientos libres del GP de Austria, mientras que ha ocupado el undécimo lugar en los segundos entrenamientos libres, por lo que ha estado por detrás de sus principales rivales, Haas y Toro Rosso, en ambas sesiones.

La jornada del viernes ha sido difícil para el piloto madrileño, además es consciente de que no es el trazado más favorable para su RS18, y más cuando sus principales rivales incorporan mejoras en este Gran Premio. "Ha sido un día complicado, tal y como esperábamos, parecido en cierta manera al viernes vivido en Paul Ricard o en Barcelona", comenzó diciendo. Además, confiesa que no sabe por qué el coche va a peor en trazados como este, por lo que tienen que trabajar y descubrir dónde pueden mejorar: "Ahora mismo no pinta muy bien la cosa".

Por otro lado, opina que el principal equipo a batir es Haas, y después están otros equipos, como Toro Rosso, que llega a Austria con una mejora aerodinámica, por lo que tendrán que luchar con ellos, con McLaren y Force India para ser el primer equipo de los mortales. Sin embargo, prefiere ser optimista, aunque sepa que no va a ser un fin de semana sencillo. "Tenemos más esperanza para este sábado y para la carrera", explicó. También añadió que pueden mejorar considerablemente del viernes al sábado, aunque vuelve a resaltar el papel de Haas, que están medio segundo por delante en siete curvas.

"No hay ningún sector en el que vayamos mejor a destacar. Tenemos bastantes problemas con el equilibrio del coche", continuó diciendo, aunque también los tuvieron en Barcelona y en Francia, pero terminaron recuperándose, por lo que confía en que suceda lo mismo. Los pilotos también han tenido que enfrentarse a los pianos, ya que algunos como Gasly han roto la suspensión al pasar por encima de las bandas amarillas, a pesar de las advertencias de los equipos, así como Sainz, que también asegura que hay que tener cuidado para no cometer un error innecesario.