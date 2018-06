Carlos Sainz: “Ayer no éramos de Q3 y hoy sí”

Google Plus

Alonso y Sainz parecen cortados por el mismo patrón y en realidad así es, su nombre es Renault. El piloto madrileño ha vuelto a exprimir al máximo su monoplaza para entrar en Q3, donde reconoce que no tenían pensado estar. “Ayer no éramos de Q3 y hoy sí. No teníamos pensado estar aquí”, dijo con una mezcla de ilusión y agotamiento al micrófono de Movistar al finalizar la sesión.

Y volviendo a el punto en común entre los dos españoles, Sainz ha dejado claro que el nuevo mapa motor no termina de gustarles e incrementar las prestaciones del monoplaza: “Es muy poco para nosotros pero es un circuito que es perfecto para nuestros rivales como Haas, así que tampoco se puede pedir mucho más. Tenemos en cuenta que veníamos de un fin de semana difícil en Paul Richard, sabíamos que nos iba a tocar sufrir y ya lo avisé el jueves”. Aunque también dijo que podrían mejorar de cara al sábado y lo han conseguidoo con los dos coches en Q3.

En cuanto al roce con Sebatian Vettel, que finalmente le ha costado tres puestos al alemán, ha aseverado que el incidente no le ha perjudicado demasiado. “Me ha hecho romper un alerón delantero que obviamente le cuesta dinero y tiempo para repararlo al equipo”, expresó. De la misma manera quiso restarle importancia al asunto al afirmar que Vettel “no lo ha hecho aposta” y que “el equipo no le habrá avisado desde por radio”.

Para la carrera, el español espera una carrera muy sufrida dadas las características del trazado. “Creo que va a ser difícil, sobre todo porque los equipos que salgan del puesto undécimo para atrás nos van a apretar en el primer sting”, argumento para poco después añadir que cuando pongan el compuesto blando recuperarán el tiempo que pierden con los ultrablandos.