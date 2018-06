Los toros se enzarzan en casa

Google Plus

Menudo escenario se le ha plantado al equipo Red Bull en Spielberg. Nunca ha sido fácil tener a dos gallos en un mismo gallinero, pero posiblemente, a día de hoy, la escuadra de la bebida energética, tiene la mejor pareja de pilotos de la parrilla, pero a veces, también es un inconveniente.

Con Daniel Ricciardo en boca de todos por la incertidumbre de su futuro, y Max Verstappen por su buen momento de forma actual, con tres podios de cuatro posibles en las últimas cuatro pruebas. En el Red Bull Ring tenían el papel de seguir en buena racha pero las cosas se han torcido.

En la última tanda de Q3, ambos intentaron seguir la estrategia de "jugar a los rebufos", para que almenos uno de los dos pudiera tener un tiempo para meterse en el 'TOP 4', el cual los Red Bull no han alcanzado en todo el fin de semana. Entre ellos no se han entendido, la jugada ha salido mal, y ambos se han quejado a su equipo.

Christian Horner, siendo el jefe de las criaturas, opinó al respecto: “Tenemos una política muy simple que ha estado funcionando durante los últimos siete años. Y es que alternamos de fin de semana en fin de semana quien sale primero del box en la calificación. Es la única forma de mantener las opciones escrupulosamente claras de circuito en circuito."

Daniel Ricciardo.

"Este fin de semana fue el turno de Daniel de salir primero del box por delante de Max. Obviamente sintió que Max podría beneficiarse de eso. El último fin de semana, Max salió primero, Daniel lo habría seguido. El próximo fin de semana será al revés. Ellos conocen la situación y no hay nada que explicar”, concluyó el Team Principal de Red Bull.

Por una parte, Daniel Ricciardo, dio su escueta versión de lo ocurrido con su "compañero": "Podrían haber sido más justos. No tenía sentido que yo estuviese en pista solo para que otro me siguiera", declaró el australiano, no queriendo hacer mucho caso a esta vieja estrategia de equipo.

Max Verstappen, por su lado, lo explicó de manera más completa: "Siempre acordamos antes del fin de semana quién va por delante. Yo fui por delante en Paul Ricard así que ahora le tocaba a él, es así de sencillo. Todos queremos hacer la mejor clasificación posible, y sacar ventaja de alguna manera, pero si te dicen ‘tienes que ir por delante en las calificaciones’ pues tienes que hacerlo. Es lo que hice en Paul Ricard y aquí era el turno de Daniel. Pero entre nosotros estará todo bien", aclaró el holandés.

Max Verstappen.

En conclusión, Ricciardo era el elegido por norma, (norma bastante antigua según ha indicado Horner), para salir antes que su compañero, de manera que Verstappen pudiera coger el rebufo del #3 y firmar, así, un tiempo más completo. Ricciardo hizo oídos sordos, sin intención de ayudar al compañero y seguir las órdenes de equipo, y por el otro lado, Verstappen no ha tenido este plus, y el asegura que lo dio en Le Castellet. Señoras, señores, el espectáculo en casa, esta servido para este domingo.