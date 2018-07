Sebastian Vettel: “El coche es más fuerte en carrera”

El alemán Sebastian Vettel fue segundo y primero en las dos primeras sesiones de clasificación este sábado en Austria, pero no fue capaz de batir a los Mercedes en la tanda definitiva y se tuvo que conformar con la tercera plaza. Horas más tarde, la FIA confirmaba una sanción de tres posiciones, por lo que saldrá sexto por obstaculizar a Carlos Sainz durante la Q2.

Tras bajarse del monoplaza, estaba Mark Webber presente para hacerle las preguntas correspondientes, ya tradición tras cada sesión. Vettel decía: “He cometido un pequeño error, sabía que tenía que hacer una buena vuelta. Podría haber dado un poquito más de lo que he dado, pero creo que nos queda una gran posición para mañana”.

Vettel piensa que Ferrari aún no ha llegado a la altura de Mercedes: “Creo que debemos asegurarnos de mejorar desde donde estamos. Parece que en quali al menos estamos un poco rezagados en este momento. Creo que las pistas que fuimos a las últimas dos semanas son bastante diferentes, así que tenemos que asegurarnos de seguir presionando”.

Aunque confía en el potencial de su monoplaza para la carrera: “Sin embargo, para mañana, creo que el coche es más fuerte en ritmo relativo para la carrera, por lo que debería ser una pelea cerrada. Estamos comenzando de nuevo en diferentes compuestos de neumáticos, así que veamos qué podemos hacer”.

No pudo evitar la sanción, pero en la sala de prensa intentó justificarse: “No me dijeron por la radio, así que solo puedo disculparme con él. Obviamente, no hubo intención. Estaba mirando hacia abajo por la recta y luego di la vuelta, giro uno, y luego, cuando miraba, no había nada que ver después de la primera curva, lo que obviamente era claro porque en la repetición vi que estaba lado a lado. Eso es todo”.