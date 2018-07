Google Plus

Empezaba complicado el Gran Premio de Austria para Fernando Alonso. El asturiano se vio obligado a salir desde el la calle de boxes tras cambiar su MGU-K y su alerón delantero. A pesar de las dificultades, el piloto español consiguió entrar en zona de puntos y terminó en octava posición.

La clave de esta remontada está en los problemas de sobrecalentamiento que han sufrido muchos de los monoplazas en los neumáticos, tal y como explicaba Alonso. "Íbamos a por los puntos y los hemos conseguido y entregado sanos y salvos al equipo. Ha sido una carrera no exenta de dificultades, sobre todo al principio con todo el tráfico. Cuando vas detrás de seis o siete coches estás totalmente obstaculizado. Después de la parada en boxes la gente empezó a tener problemas en las ruedas traseras, nosotros no. Gracias a eso empezamos a remontar al final. Hay que saber por qué no tuvimos problemas en los neumáticos y si hicimos algo diferente a los demás, pero esa seguramente fue la clave de la remontada", explicó el asturiano a Movistar.

Cabe destacar que el alerón delantero que llevaba el Mclaren de Alonso era del año pasado y su funcionamiento era una incógnita. "El ala es del año pasado, la pusimos y no sabíamos ni qué ángulo poner al flap porque con este coche nunca hemos rodado con este ala. Salimos un poco a la carrera a ciegas, a ver cómo iba el coche", declaró Alonso.

El piloto español esperaba terminar en Austria en zona de puntos: "Había pocas oportunidades para adelantar a pesar de las tres zonas de DRS. Prácticamente tenías una oportunidad. Si no los pasabas, los neumáticos se sobrecalentaban mucho y en las vueltas sucesivas ya era más complicado así que había que tirarse sí o sí. Estoy muy muy contento. Puntos inesperados".