Sainz: "Teníamos tantas ampollas en las ruedas que era como conducir en hielo"

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de Austria en duodécima posición tras un cúmulo de complicaciones. El piloto madrileño, que comenzó la carrera en novena posición, tuvo sus primeros problemas en la salida en la que perdió varios puestos. "Es una pena porque he salido muy bien pero luego me han echado para fuera en las dos primeras curvas y he perdido varias posiciones. Tanto Ricciardo como Magnussen se han ido al interior, se han pasado los dos un poco de frenada y me han echado fuera. Nada que pudiese haber hecho diferente. Son cosas de las carreras", declaraba Sainz a Movistar tras el final de la carrera.

Todo se le complicó aún más al piloto de Renault tras su parada en boxes. Tuvo problemas de sobrecalentamiento en sus neumáticos traseros, como muchos otros pilotos, que le impidieron tener un mejor ritmo. "Con el ultrablando parecía que íbamos bastante rápido, desde luego más que los Force India. Ha sido poner los neumáticos blandos y empezar a sufrir problemas de degradación. No veía nada en las rectas. Las ruedas de atrás vibraban muchísimo en los dos compuestos, tanto las blandas como las súperblandas, y eso nos ha impedido hacer nada en carrera. Íbamos todo el rato vibrando en las rectas. El coche no podía ni girar el volante porque sobreviraba muchísimo. Hay cosas por entender, cosas por analizar, porque creo que ha sido una sorpresa para todos", expresó Sainz.

El piloto madrileño expresó que hubiera podido subsanar los problemas de la salida de no ser por el mal ritmo que manifestó su Renault. "Creo que se podía hacer la remontada si hubiésemos tenido un ritmo razonable pero el coche iba tan mal, tan mal, tan mal y teníamos tantas ampollas en las ruedas que era como conducir en hielo", concluyó Carlos Sainz.

Tras el resultado obtenido en la carrera de hoy, Sainz se coloca décimo en la clasificación del mundial con 28 puntos y a 6 de su compañero de equipo Nico Hulkenberg, que hoy ha abandonado tras tener problemas de motor y tiene 34.