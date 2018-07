Sebastian Vettel: "Muy buena carrera de Verstappen, muy consistente y sin errores. No hemos podido darle caza"

Remontada hasta la tercera posición, y vuelta al liderato en la clasificación general. Así ha terminado el Gran Premio de Austria para Sebastian Vettel, que ha recuperado su mejor versión tras una actuación en Paul Ricard que le valieron multitud de críticas por su choque con Valtteri Bottas. El alemán cerró el doblete en el podio junto con su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, que finalmente terminó en segunda posición pese a no tener su mejor arranque en carrera.

Lo primero que hizo Vettel nada más terminar el Gran Premio fue felicitar al ganador, Max Verstappen: "Muy buena carrera de Verstappen, ha sido muy consistente y no ha tenido errores. Estábamos dandole caza pero no hemos podido” argumentaba Seb, que resaltaba al mismo tiempo que hubiese sido clave empezar desde una posición más adelantada: "Hubiera sido mejor comenzar más arriba. Intenté ganar posiciones en la salida pero no salió bien. No tenía donde ir y perdí velocidad. Luego pasó lo mismo en la curva 3 y tuve que pelear con los pilotos de Renault y Haas durante la primera parte de la carrera y eso me hizo perder distancia con los de delante" se justificaba el alemán.

Por otro lado, el germano también quiso hacer mención especial al rendimiento de su monoplaza para terminar finalmente en tercera posición y recuperar el liderato que perdió Hamilton con su abadono: "Hemos tenido algunos problemas de rendimiento por los daños del inicio, pero nuestro ritmo ha sido bueno. Los neumáticos se han comportado correctamente y ha sido un día positivo para el equipo" especificó.

De esta manera, el alemán llega con un punto más que el vigente campeón, que tendrá en el Gran Premio de Gran Bretaña frente a su público la posibilidad de recuperar el liderato finalizando por delante del piloto de Ferrari.