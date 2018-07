Kimi Räikkönen: "He tenido un buen coche pero nos hemos quedado sin vueltas"

No ha tenido el mejor arranque, pero si ha tenido un gran final de carrera. Kimi Räikkönen ha finalizado en segunda posición en un Gran Premio de Austria frenético y en el que se ha aprovechadode los abandonos de sus rivales más directos, los dos pilotos de Mercedes Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, y del abandono de Daniel Ricciardo para completar un doblete con el que Ferrari se sitúa por delante de Mercedes.

El buen ritmo de carrera le ha permitido a Kimi recuperar posiciones a lo largo de la misma, después de una salida en la que ha perdido posiciones al intentar colocarse segundo. Así lo justificaba el piloto de Ferrari: "Los Mercedes se han metido por el centro y me han sacado. He tenido miedo de darme con ellos y después de eso he perdido unas cuantas posiciones" argumentaba Kimi, que consideró también que de no haber sido por eso podría haber sacado más puntos: "He tenido un buen coche pero nos hemos quedado sin vueltas. Ha sido una pena porque teníamos un gran ritmo hoy y podríamos haber sumado más puntos".

De esta manera, Kimi Räikkönen se ha repuesto de varios fines de semana en los que los resultados no han sido los mejores, motivo por el cual los rumores acerca de su futuro no han parado de crecer hasta el punto de que se llegó a asegurar que podría estar fuera de Ferrari en detrimento del joven piloto monegasco Charles Leclerc, del cual se ha afirmado que podría haber llegado a un acuerdo con los de Maranello por dos temporadas y ser de esta manera el próximo compañero de Sebastian Vettel.

El finlandés es tercero en el campeonato Mundial de Pilotos con 101 puntos, por detrás de Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, con 146 puntos y 145 puntos respectivamente.