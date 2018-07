El Semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de Austria

Google Plus

Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Austria, el holandés logró la cuarta victoria de su carrera y la primera de Red Bull en su casa. En el podio le acompañaron los Ferrari de Räikkönen y Vettel que logran tomar el liderato en el Mundial de Constructores. Vettel con su tercer puesto ha logrado tomar de nuevo el liderato en el mundial de pilotos tras un fin de semana para el olvido para Mercedes.

Semáforo verde

Max Verstappen: Primera victoria de Max Verstappen esta temporada tras acertar de pleno con la estrategia y mantener muy bien la distancia con un Kimi Räikkönen al final de la carrera. El holandés tras un inicio de temporada realmente flojo donde metió la pata en China, en Azerbaiján y en Mónaco se ha reivindicado. La mejoría del holandés llegó en el Gran Premio de Canadá y se ha subido al podio tres veces consecutivas por primera vez en su carrera. Verstappen parece que ha vuelto tras haber sido duramente criticado pero ha logrado la tercera victoria de la temporada para Red Bull y la primera en su casa.

Kimi Räikkönen: La duda sobre su continuidad en Ferrari parece que ha logrado despertar la rabia de Kimi. A pesar de haber metido la pata y pecando de agresivo al principio el finés ha realizado una gran carrera. Kimi hizo una gran salida y se colocó segundo pero tras irse largo en dos ocasiones perdió dos posiciones con Bottas y Verstappen. A mitad de carrera perdió la posición con Ricciardo pero unas 20 vueltas después la recuperó y estuvo realmente cerca de llevarse la victoria. Räikkönen se quedó a tan solo segundo y medio de Verstappen y tan solo le faltaron un par de vueltas más para acercarse al holandés. Kimi logró la vuelta rápida y se llevó un nuevo podio, su quinto de la temporada. A pesar de verse completamente superado por Vettel los sábados, los domingos el finés ha logrado acabar más veces por delante de su compañero de equipo cuando no ha abandonado.

Romain Grosejan: El inicio de temporada de Grosejan había sido para olvidar, sobre todo tras ese desastre en Bakú. El francés aún no había sumado puntos hasta esta carrera pero tras una espléndida actuación durante todo el fin de semana fue capaz de estrenar su casillero. Grosejan quedó por delante del Red Bull de Ricciardo en clasificación y por la sanción de Vettel salió quinto. Romain que logró un sexto puesto en la primera carrera de la historia de Haas, ha logrado en este Gran Premio de Austria el mejor resultado de la historia del equipo, un cuarto puesto. Sin duda el francés ha tardado en aparecer pero ha vuelto a hacer historia y demostrar por qué el equipo confía tanto en él. Un fin de semana para el recuerdo tanto para el francés como para los americanos que se están quedando cerca de los podios últimamente.

Semáforo amarillo

Fernando Alonso: Clasificación para olvidar para el español donde fue decimocuarto pero al menos él y McLaren volvieron a puntuar por primera vez desde el Gran Premio de España. Alonso decidió salir desde boxes y cuando salió el Virtual Safety Car paró y ganó bastantes posiciones. El español adelantó luego a los dos Sauber y a Pierre Gasly y acabó octavo la carrera. Cuatro puntos que le vienen muy bien tanto a él como al equipo para cortar la mala racha.

Force India: Los de Silverstone cumplían 200 grandes premios y a pesar de no haber podido meter ni uno de los dos coches en la Q3 han sido capaces de puntuar con los dos. Esteban Ocon y Sergio Pérez han sido sexto y séptimo respectivamente y han sacado 14 puntos que tienen mucho valor para el equipo. Sin duda la estrategia y el Virtual Safety Car le han ayudado mucho a un equipo como Force India que no está en su mejor momento.

Marcus Ericsson: El piloto sueco volvió a puntuar en la Fórmula uno y lo hizo por segunda vez esta temporada. Marcus clasificó último pero debido a las sanciones salió tres puestos más adelante. En cuanto a la carrera Ericsson ha realizado una de las mejores carreras de su trayectoria y se ha llevado un merecido punto del Red Bull Ring. Marcus y Sauber suman 3 puntos más (ya que Leclerc finalizó noveno) y toman más ventaja aún con Williams.

Semáforo rojo

Mercedes: Todo pintaba muy bien para Mercedes este fin de semana, dominando casi todos los entrenamientos y monopolizando la primera línea. Sin embargo, los problemas llegaron el domingo y empezaron con Bottas y su problema hidraúlico en la vuelta 14. Abandono que provocó un coche de seguridad virtual y donde el resto de los equipos de arriba pararon mientras que Hamilton no. No hacer parar en boxes al inglés fue un grave error del equipo y perdieron ocho segundos con el resto. El jefe de estrategia le pidió perdón a Lewis por haberle hecho perder tres puestos pero lo peor iba a ser que en la vuelta 63 el inglés iba a abandonar por un fallo mecánico. Por primera vez desde el Gran Premio de España de 2016 los de Toto Wolff no puntúan con ni uno de los dos coches y la racha de Hamilton de 33 carreras sumando puntos llegó a su fin.

Renault: Los antecedentes no ayudaban a los franceses y han sido incapaces de romper su mala racha en el Red Bull Ring. Renault continúa sin poder puntuar en este circuito desde que volviera en 2014 y a pesar de meter a sus dos coches en la Q3 se han ido con las manos vacías. Hülkenberg abandonó en la vuelta 12 por un problema de motor y Sainz estuvo totalmente perdido durante toda la carrera y tan solo finalizó por delante de los dos Williams.

Sergey Sirotkin: Sin duda lo del piloto ruso está siendo para dar de comer aparte, vale que el coche sea el peor pero el joven ruso está acabando siempre en último lugar las carreras. Una vez más fue doblado hasta en dos ocasiones y superado por su compañero de equipo Stroll tanto en clasificación como en carrera. Con la cuarta posición de Grosejan, Sirotkin es el único piloto que aún no ha puntuado en este campeonato del mundo.