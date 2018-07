La firma de F1 VAVEL: Verstappen y Ferrari reinan en la debacle de Mercedes

Google Plus

El Gran Premio de Austria ha sido uno de los más impredecibles de lo que llevamos de temporada. El Red Bull Ring es un trazado corto, en el que los pilotos necesitaban poco más de un minuto para completar una vuelta, con subidas, bajadas, desniveles, curvas rápidas y lentas, así como las bandas amarillas de los pianos que tantos quebraderos de cabeza han traído a los equipos.

El fin de semana comenzaba bien para los Mercedes, que encabezaron la tabla de tiempos de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, y también se hicieron con la primera línea en la parrilla de salida. Cuando arrancó el Gran Premio, Bottas no supo defender la pole, perdió tres posiciones que no tardó mucho en recuperar y colocarse segundo, por detrás de Hamilton. Los de Brackley lideraban la carrera y todo apuntaba a que Mercedes conseguiría un doblete en casa de Red Bull. Sin embargo, las cosas pronto comenzaron a torcerse, y en Fórmula 1 es vital aprovechar los errores de tus principales rivales.

Doble abandono de Mercedes

La debacle de Mercedes comenzó en la vuelta 14, cuando Bottas tuvo que parar su monoplaza por un problema de presión hidráulica, lo que provocó un Virtual Safety Car en el que el mayor perjudicado fue su compañero de equipo. Con el coche de seguridad virtual en pista, casi todos los pilotos decidieron entrar a boxes y entre ellos los Ferrari y los Red Bull; sin embargo, el jefe de estrategia de Mercedes decidió que Hamilton debía continuar en pista. El tiempo estimado de una parada en Austria es de 21 segundos, mientras que el británico solo le sacaba 13 segundos de ventaja a Verstappen, el segundo clasificado, así que cuando paró, perdió tres posiciones y salió cuarto, entre los dos Ferrari.

En torno a la vuelta 40, Vettel adelantó a Lewis Hamilton y se ponía así tercero, ya que Ricciardo había tenido que volver a entrar a boxes. Mientras tanto, el jefe de estrategia de Mercedes reconocía su error y le pedía perdón al piloto británico. Pero esta no sería la única dificultad a la que se tendría que enfrentara Hamilton, también comenzó a aparecer el blistering, las ampollas que aparecen en los neumáticos, las cuales son irreversibles y hacen que disminuya considerablemente el rendimiento del monoplaza.

Hamilton parando su monoplaza | Foto: @F1

Hamilton tuvo que entrar a boxes, aunque no sirvió de mucho, ya que en la vuelta 63 el piloto de Mercedes tuvo que parar su monoplaza por una pérdida de presión en la bomba de gasolina. Desde el Gran Premio de España 2016 no abandonaban ambos Mercedes, mientras que Hamilton no terminaba un Gran Premio antes de tiempo desde Malasia 2016. Con esto, Mercedes ha perdido el liderato de ambos Mundiales, ya que Vettel ha superado a Hamilton en el Mundial de pilotos y Ferrari se pone al frente del Mundial de Constructores.

Verstappen supo gestionar la carrera

El piloto holandés tenía en Austria el apoyo de la afición, las gradas se tiñeron de color naranja y rugían al paso del piloto de Red Bull, y no era para menos. Verstappen ha demostrado que ha sentado la cabeza después de los fallos que cometió a principio de temporada como causa de su agresividad en la pista. Así, Red Bull ha hecho historia, ganando por primera vez en casa y Verstappen ha conseguido la tercera victoria de la temporada del equipo.

Sin embargo, el de Red Bull no lo tuvo fácil. Aprovechó el error de estrategia de Mercedes para ponerse líder de la carrera, pero aguantó las últimas 25 vueltas con problemas de blistering, ya que la temperatura de la pista era de 46°C y la temperatura ambiente también era elevada. Además, tenía dos manchas rojas en sus retrovisores que se acercaban peligrosamente. A pesar de esto y de las ampollas que se podían ver en sus neumáticos traseros, continuó marcando vueltas rápidas personales.

Verstappen celebrando la victoria con sus mecánicos | Foto: Getty Images

Con esta victoria, Verstappen suma la cuarta de su carrera deportiva en Fórmula 1, además lleva tres Grandes Premios consecutivos subiendo al podio, en Canadá y en Francia, gestionando la carrera, los neumáticos y a sus rivales. Además ganó mucho más que una carrera, especialmente tras su polémica forma de pilotar.

Vettel recupera el liderato en una buena actuación de Ferrari

En la salida del Gran Premio de Austria, Räikkönen consiguió ponerse segundo, aunque no tardaron mucho en ganarle la posición. Vettel salía desde la sexta posición tras la penalización que sufrió por entorpecer a Sainz en la Q2 de la sesión clasificatoria; en la salida cayó a la octava posición, aunque pronto comenzó su remontada.

Tras los abandonos, los Ferrari se colocaron en la segunda y tercera posición, con el piloto finés por delante, por lo que comenzó la caza a Max Verstappen. Los de Maranello fueron de los pocos equipos que no sufrieron los blisters, y así se lo decían por radio a sus pilotos, ya que los habían tenido en la jornada del viernes y, al parecer, consiguieron solucionarlo.

Podio GP Austria 2018 | Foto: Getty Images

Así, Räikkönen inició una persecución a Verstappen, del que terminó la carrera a dos segundos, mientras que Vettel terminó a 1,5 segundos de su compañero de equipo, por lo que recupera el liderato del Mundial con un punto de ventaja sobre su máximo rival en la lucha por el campeonato, Hamilton. Por un momento se creyó que Ferrari podría influir con sus órdenes de equipo para que Vettel adelantara a su compañero de equipo y pudiera ser segundo, para así sumar más puntos, pero finalmente esa orden nunca llegó.

Poca fiabilidad del motor Renault

Renault estrenaba en este Gran Premio un nuevo mapa motor para la clasificación, similar al party mode del que tanto ha hablado Mercedes. Sin embargo, no fue tan eficaz como se pretendía. Además, tanto los dos pilotos de Renault como Vandoorne montaron un nuevo MGU-K, que aumentaría la fiabilidad, aunque el objetivo principal no se ha cumplido. En las primeras vueltas de carrera, una nube de humo salía de la parte trasera del monoplaza de Hülkenberg, que tenía que parar su coche.

Hülkenberg tras romper su motor Renault | Foto: @F1

Su compañero de equipo, Carlos Sainz, terminó duodécimo, con problemas de blistering, además aseguró que el coche vibraba mucho, tenía sobreviraje y pilotar era como conducir sobre hielo.

Ricciardo, piloto de Red Bull, también se vio obligado a detener su monoplaza el día de su cumpleaños por un nuevo fallo en el motor Renault, cuando todo indicaba que el equipo que corría en casa podría hacer un doblete. Sin embargo, ninguno de los Red Bull había montado el nuevo MGU-K de Renault por no penalizar, algo que, según Abiteboul, es un problema, ya que es recomendable que todos los monoplazas con la misma unidad de potencia utilicen la misma especificación.

Alonso consigue remontar y se cuela en los puntos

El fin de semana no comenzó bien para el piloto español, que ocupaba los últimos puestos en los entrenamientos libres. En la clasificación, el ritmo tampoco era bueno y no pudo pasar a la Q3 y, en un principio, salía decimocuarto. Sin embargo, recibió una penalización por tener que cambiar su alerón delantero y ser de una especificación diferente, ya que no quedaban de la especificación antigua. Además, quiso aprovechar la sanción para montar el nuevo MGU-K y ahorrarse otra penalización la próxima semana en Silverstone.

Alonso en el GP de Austria 2018 | Foto: Getty Images

Alonso salió desde el pitlane y en la primera parte de la carrera cerraba la tabla junto a Vandoorne. Sin embargo, comenzó a escalar posiciones hasta que consiguió adelantar a Leclerc y Gasly para conseguir un octavo puesto que le deja con muy buen sabor de boca, ya que no había ninguna esperanza de entrar en el Top 10.

Brillante actuación de Haas y Force India

Los pilotos de Haas supieron aprovechar las oportunidades que dejaron los abandonos de los pilotos favoritos para quedarse a las puertas del podio. Grosjean terminó en cuarta posición y Magnussen, en la quinta. El piloto francés no había puntuado hasta ahora en ninguna carrera, a pesar de haber rodado bastante rápido en algunas de ellas. La estrategia de Magnussen no fue tan buena, ya que tuvo que adelantar algunas posiciones en pista, pero lo hizo sin problema para colocar su Haas en un histórico quinto puesto.

El equipo ya había sorprendido con algunos buenos resultados, pero nunca había conseguido situar a sus dos coches en tan buena posición, y ya suma 49 puntos en el Mundial de Constructores, sobrepasando a McLaren, que tiene 44.

Por su parte, el equipo Force India también ha conseguido un buen resultado, con Pérez en la sexta posición y Ocon en la séptima. Una de las claves de este resultado ha sido la buena gestión de los neumáticos, lo que les llevó a hacer una estrategia a una sola parada. Este era el Gran Premio 200 de la escudería, en el que han sabido darle la vuelta al fin de semana, aprovechar las oportunidades y conseguir un buen resultado fruto del trabajo en equipo.