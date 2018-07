Toto Wolf: "Este es el día más doloroso de los últimos seis años"

Google Plus

El Gran Premio de Austria 2018 es historia, en este caso historia negativa para las flechas plateadas, que vieron como una carrera que apuntaba a un doblete de Bottas y Hamilton, que habían cuajado un fin de semana impecable, se convertía en una debacle después de que ambos coches abandonaran por problemas mecánicos en un domingo para olvidar de los de Toto Wolf.

Al abandono de ambos pilotos hay que sumar que tanto Raikkonen como Vettel terminaron en el podio la carrera, lo que ha supuesto que el equipo Mercedes pierda la primera posición en el campeonato de constructores y que Lewis Hamilton pierda también la primera plaza del campeonato de pilotos en favor de Sebastian Vettel.

Con este abandono se rompe el record de Hamilton de 33 carreras seguidas en los puntos, la racha más larga de la historia de la Fórmula 1. El inglés no abandonaba desde el Gran Premio de Malasia 2016 cuando el motor de su coche decía basta y ponía en bandeja el título a Nico Rosberg

Hamilton se ha mostrado bastante cabizbajo por la situación, pero confía en la recuperación del equipo: "Este es definitivamente el peor fin de semana que recuerdo desde hace mucho tiempo. Todos en el equipo sentirán dolor hoy, pero tenemos que sacar lo positivo del fin de semana. "El auto ha sido excelente todo el fin de semana, fuimos más rápidos y hemos tenido una gran fiabilidad durante tantos años"

"Para mí y para el equipo, este es el día más doloroso de los últimos seis años"

Por su parte Bottas, se muestra contrariado por la mala suerte que esta sufriendo este año:

"La suerte que estoy teniendo este año me parece una broma bastante mala en este momento", decía. "No había nada que podría haber hecho para evitar el DNF. Necesitamos investigar y encontrar la causa de los problemas que tuvimos hoy, pero estoy seguro de que nos recuperaremos de este resultado. Supongo que simplemente no estaba destinado a ser hoy, pero un día lo será".

Finalmente, el jefe del equipo, Toto Wolf se ha mostrado tan dolido como sus pilotos, pero"Un doble retiro por culpa de la fiabilidad es difícil de soportar, pero sabemos por amarga experiencia que en los días difíciles son cuando más aprendemos. Nos levantaremos en los próximos días, aprenderemos de nuestros errores e iremos a Silverstone con la cabeza bien alta. Es una carrera en casa para los muchos miembros del equipo en Brackley y Brixworth; intentaremos volver fuertes y enmendar nuestras fallas hoy".