Sauber quiere atar a Leclerc

Google Plus

Aparte de Daniel Ricciardo, otro hombre que ya está en boca de todos para que su futuro quede resuelto es Charles Leclerc. El monegasco, le ha cogido el truco a la categoría desde China, tan solo dos carreras le hicieron falta para adaptarse.

Al final, el resumen son varias carreras seguidas en los puntos, con un sexto en Bakú, Q3... y siempre por delante de su compañero. Leclerc es piloto Ferrari desde 2016, en Maranello prefirieron ponerlo en Sauber para que cogiera experiencia, ¿pero cuánto tardarán en subirlo?

Cada carrera que pasa, los rumores de que ocupará el asiento de Räikkönen aumentan, y parece que es cuestión de tiempo, pero la cuestión es si será antes o al finalizar la temporada. El actual jefe del #16 ha dejado claro que la intención de Sauber es retener a Leclerc hasta el final de temporada.

"Tenemos contrato hasta final de temporada y no hemos hablado aún del futuro. Puedo entender que tengamos algunos rumores en la prensa, pero no es algo que sea real. Estamos centrados en nuestro trabajo. Charles está centrado en Sauber y negociaremos el futuro más adelante", dejó claro Frédéric Vasseur.

'Fred' como es conocido en el paddock, reconoció que esta opción no estaba prevista a principio de temporada ni mucho menos: "No estaba sobre la mesa hasta ahora. Creo que es mejor terminar la temporada y tener un planteamiento y velocidad normal de un proceso así ya que no es fácil", dijo a Motorsport.com.

Charles Leclerc. Foto: Fórmula 1

A lo que Vasseur añadió: "Vinisteis (tras el GP de China, donde Leclerc trompeó en carrera) diciéndome 'Charles no está rindiendo, ¿cómo puedes explicarlo?' Está en la mierda y la semana después es campeón del mundo", dijo de manera rotunda y contundente.

"Tenemos que tomárnoslo con calma. Está haciendo un buen trabajo, eso seguro. Está mejorando, pero no es campeón del mundo. Si tiene algunos problemas en las próximas carreras, y los tendrá porque no puedes pasar limpio la temporada, no quiero tenerle destruido por todo el mundo", siguió explicando el Team Principal galo.

Por último, aclaró: "Hace seis meses estaba en el paddock de la Fórmula 2 y, más o menos, nadie le conocía. Hay una gran diferencia entre finales de noviembre en Abu Dhabi y hoy, que está en mitad de cualquier negociación. Estoy muy impresionado por lo tranquilo que está".