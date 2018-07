Mercedes presentó en Austria un polémico diseño de espejos

Google Plus

En Austria el equipo Mercedes introdujo un nuevo paquete aerodinámico en el que incluía, entre otras cosas, un nuevo diseño de espejos retrovisores. Al poco tiempo levantó sospechas en el equipo Ferrari, dudaban de su legalidad conforme a las reglas de la FIA.

Ante las quejas del equipo italiano, el director técnico de la FIA, Jo Bauer, se pronunció en la jornada del viernes sobre ello. Afirma que en los libres podrían llevar lo que quisieran pero en la clasificación todo sería analizado. En cambio, Mattia Binotto, director técnico de la Scuderia, afirmó en unas declaraciones recogidas por el portal Wheels24: “Es ilegal. Vamos a esperar pero ellos pueden conducir como quieran en los entrenamientos libres”.

Previo a todo ello, Ferrari introdujo en Barcelona un nuevo diseño de espejos retrovisores, los cuales fueron declarados ilegales por la FIA al tener una función de ayuda aerodinámica, motivo por el cual ahora los italianos sospechan de Mercedes. En su momento el espejo de Ferrari fue ilegal por estar montado en el Halo con un puntal vertical que hace de estabilizador, no como el de Mercedes, que a pesar de tener un sistema parecido, no está montado en el Halo y, por tanto, no cumple esa función de ayuda aerodinámica.

El pasado jueves, el equipo Mercedes compartió un tweet en el que se podía observar la nueva estructura montada en los espejos retrovisores. Tras la jornada del viernes en la que los pilotos de Mercedes probaron la nueva actualización, afirmó Hamilton sobre la nueva actualización aerodinámica llevada a Austria, “desde que salí del garaje, sentí mejor el coche que la semana pasada”. Posteriormente, todo fue verificado y legalizado por la FIA.

Pero el equipo Mercedes no ha sido el único que se ha atrevido a añadir esos puntales verticales para estabilizar los espejos retrovisores, el equipo Red Bull, posteriormente ganador en su carrera de casa, ha estado usando lo mismo durante varias semanas, al igual que Force India y Renault.