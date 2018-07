Haas cumple 50 Grandes Premios en Fórmula 1

Google Plus

El equipo Haas ha cumplido este fin de semana 50 Grandes Premios en Fórmula 1 con un muy buen resultado, ya que sus dos pilotos han terminado en la cuarta y en la quinta posición. De esta manera, han conseguido sumar 22 puntos, Grosjean ha puntuado por primera vez en lo que va de temporada y también se han colocado en la quinta posición en el Mundial de Constructores, superando al equipo McLaren.

Esta es la tercera temporada del equipo en Fórmula 1 después de que en 2016 un equipo norteamericano volviera al Gran Circo, ya que en 1985 y 1986, "Team Haas" disputó 19 Grandes Premios con un chasis de la marca inglesa Lola Racing y con una unidad de potencia Ford, siendo un quinto puesto su mejor resultado. La escudería fue construida por el copropietario del equipo Stewart Haas Racing de la NASCAR Sprint Cup Serie, Gene Haas; además, Guenther Steiner se convirtió en el director del equipo, y fue la FIA y Bernie Ecclestone los que en 2014 aprobaron su entrada en la categoría reina del automovilismo, que no llegó hasta 2016.

2016, inestabilidad en su debut

2016 fue el año del debut de Haas en el Gran Circo, Romain Grosjean y Esteban Gutierrez eran los pilotos que tenían un asiento en el nuevo equipo norteamericano. Debutaron con un chasis diseñado y construido por la marca italiana Dallara, también con una unidad de potencia Ferrari, por lo que recibieron duras críticas ya que la prensa opinaba que no tenía mucho mérito conseguir buenos resultados con un monoplaza formado por piezas de una escudería consolidada como es Ferrari, que además le proporcionaba las últimas actualizaciones de su motor.

Antes de que comenzara de forma oficial la temporada, Haas sorprendió porque fueron los primeros en superar el crash test de la FIA, una revisión para comprobar si todos los monoplazas cumplen las medidas de seguridad necesarias para proteger al piloto y también para ver si cumplen con los estándares que marca la FIA. Superando este test, pudieron disputar los primeros test de pretemporada que tuvieron lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Haas en su debut en 2016 | @HaasF1Team

La temporada comenzó bien para el equipo, en las dos primeras carreras tenían un buen ritmo, Grosjean consiguió un sexto puesto en Australia y en Baréin, segunda carrera de la temporada, el piloto francés consiguió un quinto puesto, igualando así a Patrick Tambay, el piloto que consiguió el mejor resultado con el "Team Haas" en 1986. Sin embargo, Esteban Gutierrez no corrió la misma suerte, a pesar de que su Haas tenía un buen ritmo, no pudo terminar ninguna de las dos primeras carrera, en una por un choque con Fernando Alonso y en la otra por un problema mecánico.

A partir de las dos primeras carreras, el ritmo del Haas comenzó a decaer. Grosjean era un piloto con experiencia, y las primeras temporadas en un equipo nuevo nunca son fáciles. Tras las dos primeras citas del calendario, muchos comparaban el nivel del Haas con otros equipos de la talla de Red Bull y Ferrari, pero el sueño americano no tardó en esfumarse. Ninguno de sus dos pilotos puntuó en China, pero en Rusia, el francés consiguió un octavo puesto. Sin embargo, la siguiente carrera, el Gran Premio de España, sería el comienzo del sufrimiento de Haas. Grosjean no pudo terminar la carrera, ya que a falta de diez vueltas para el final, su motor Ferrari dijo basta, el primero de los tres abandonos y de las innumerables veces que se quedó fuera de los puntos.

Grosjean en Baréin 2016 | Foto: Getty Images

Esteban Gutierrez tuvo que abandonar hasta en tres ocasiones, y en ninguna carrera consiguió puntuar, aunque se quedó al borde de entrar en la zona de puntos en cinco ocasiones. Sin duda, el mexicano no estuvo a la altura de las circunstancias, ya que su compañero de equipo consiguió sumar 29 puntos en su casillero, habiendo puntuado en cinco Grandes Premios. Además, otros pilotos como Pascal Wehrlein, al volante de un monoplaza inferior, terminó por delante del mexicano en la clasificación general de pilotos. Tras esto, muchos fueron los que tenían claro que logró un asiento en el equipo emergente gracias a su acuerdo con Ferrari, y quedó muy lejos aquella presentación en la que Esteban competiría con Sergio Pérez por ser el mejor piloto mexicano de la parrilla.

2017, inicio de una leve recuperación

La segunda temporada del equipo Haas en Fórmula 1 comenzaba con la sustitución de Esteban Gutiérrez por Kevin Magnussen. El inicio de este segundo año no fue fácil, ninguno de los dos coches pudo terminar en Australia, aunque en la segunda carrera, en China, Magnussen consiguió sus primeros puntos tras terminar octavo, algo que se repitió en cinco ocasiones, por lo que sumó 19 puntos y terminó decimocuarto en la clasificación general. Sin embargo, se tuvo que retirar en otras cinco carreras.

Magnussen en Australia 2017 | Foto: Getty Images

Su compañero de equipo, Romain Grosjean, en su segunda temporada con el equipo, puntuó en ocho Grandes Premio, habiendo mejorado considerablemente su rendimiento, ya que solo abandonó en tres carreras. Al final de la temporada, ocupó el decimotercer puesto del campeonato, una posición por delante de su compañero de equipo, y consiguió sumar 28 puntos, uno menos que la temporada del debut.

En esta segunda temporada, Haas estuvo a punto de doblar los puntos que consiguió en su primer año, 47 frente a los 29 que consiguió en 2016, y terminaron octavos en el Mundial de Constructores. Sin embargo, la escudería fue tachada en numerosas ocasiones como el equipo "B" de Ferrari, de ahí el interés de Guenther Steinar y de Gene Haas por explicar que el equipo norteamericano no está bajo el yugo de los de Maranello. En 2017, el equipo inició una leve recuperación, con un desarrollo del monoplaza acorde a los demás equipos que conforman la parrilla, aunque con la ventaja de algunos elementos que proporciona Ferrari como suministrador de motores.

Magnussen en Italia 2017 | Foto: Getty Images

Uno de los grandes aciertos del equipo fue la sustitución de Esteban por Magnussen, que, sin duda alguna, continuó para la temporada 2018. Aunque los resultados del piloto danés no fueran excepcionales, consiguió sumar puntos en su casillero, a diferencia del piloto mexicano; además, mostró su espíritu competitivo y su profesionalidad en una primera temporada de asentamiento. Sin embargo, Romain Grosjean fue mucho más regular que su compañero de equipo en 2017.

2018, luchar por ser los mejores de la parte media

Los pilotos para la tercera temporada de Haas en el Gran Circo fueron los mismos que en 2017. La primera carrera, Australia, comenzaba con la necesidad de dar un paso adelante frente a la excesiva competitividad que hay en la parte media de la parrilla, pero un error garrafal de los mecánicos del equipo al cambiar los neumáticos dejó a los dos pilotos fuera de la carrera cuando rodaban en la cuarta y en la quinta posición.

Romain Grosjean, el piloto que había conseguido la mayoría de los puntos del equipo la temporada pasada, este año parece no estar en su mejor momento, ya que en los nueve Grandes Premios que van en esta temporada, se ha retirado en tres ocasiones, y solo ha conseguido puntuar en una carrera, la del pasado fin de semana en Austria en la que el equipo cumplió 50 Grandes Premios. Sin embargo, Kevin Magnussen, solo se retiró en la primera carrera, y ha puntuado en cinco Grandes Premios, a excepción de los tres restantes en los que logró tres decimoterceros puestos.

El equipo Haas tras el GP de Austria 2018 | Foto: @HaasF1Team

El danés ocupa la séptima posición en el campeonato, con 37 puntos, superando con creces los conseguidos por su compañero de equipo los años anteriores. Además, Haas ha cogido fuerzas en su Gran Premio 50, han conseguido ser los mejores del resto en una carrera protagonizada por los abandonos de los pilotos de la cabeza; por eso, han sabido aprovechar las oportunidades que deja la Fórmula 1 y han conseguido un cuarto y quinto puesto que les deja con muy buen sabor de boca.