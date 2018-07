Aston Martin se aleja de la Fórmula 1: “Es innecesariamente costoso”

Google Plus

Ya lo avisó Aston Martin hace tiempo, o se estabiliza la guerra de costes y se deriva en motores más sencillos con un presupuesto de 150 millones o no entrarían. Pues bien, pese a los esfuerzos de Liberty Media por dar un giro a la competición y, por supuesto, atraer a más marcas a la competición para resucitarla, Aston Martin, que en un principio parecía que entraría en la categoría reina –véase el acuerdo con Red Bull-, está a punto de descartar su proyecto como fabricante.

“No parece que las nuevas regulaciones vayan a ser de nuestro interés por desgracia”, dijo Palmer a Autosport. Como dejó caer el CEO, Aston Martin “estaba interesado en base a que los costes serían controlados” pero, con las nuevas regulaciones, no ve que la actual situación de despilfarro con tal de sacar el máximo provecho al monoplaza vaya a cambiar. “Sí veo que la oportunidad de gastar una fortuna persiguiendo una décima de segundo por vuelta se mantendrá”, expresó.

Así mismo, Palmer aseguró que desde la marca les “encantaría estar involucrados” en la Fórmula 1, pero que con la actual situación no van a formar parte de “una carrera armamentística”. Razón no le falta al británico, ya que actualmente es casi imposible acercarse a los tres grandes (Mercedes, Ferrari y Red Bull) sin una inyección económica importante. “Es innecesariamente costoso y socava el deporte”, argumentó.

“No diré que definitivamente lo dejaremos hasta que vea la propuesta final porque todavía hay algunas áreas donde no hay suficiente claridad. Pero si la puerta queda abierta a una guerra de gastos, entonces no participaremos”, concluyó.

En octubre, todo era distinto para Aston Martin, que vio con buenos ojos la propuesta de simplificar la estructura de los motores con diseños obligatorios. Además, por aquel entonces se dijo de eliminar algunos componentes eléctricos de las actuales unidades de potencia como los sistemas de almacenamiento de energía. Tanto atrajo la idea que Aston Martin contactó con Luca Marmorini, exjefe de motores de Ferrari, para un nuevo proyecto.