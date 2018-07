Red Bull limitó el motor de Verstappen tras el abandono de Ricciardo

Google Plus

Max Verstappen por fin consiguió la victoria que tanto ha buscado desde que comenzó la temporada en marzo. Y no la pudo conseguir en mejor lugar, en el Red Bull Ring y delante de sus miles de fans que viajaron hasta Austria. Pero conseguir subir al primer escalón del podio no fue fácil, el holandés consiguió dominar los neumáticos que tantos problemas dieron y se vio beneficiado por los problemas de Mercedes.

La carrera no empezó bien para Red Bull, ya que Daniel Ricciardo tuvo que abandonar por un problema en su coche, así lo explicó Christian Horner: “Empezamos a ver una fuga de escape en la que las temperaturas subían por las nubes, pero pensamos que seguiríamos adelante con la esperanza de que pudiéramos hacer algo para enfriarlo. Pero eso fue lo que al final provocó su abandono”, dijo a la televisión inglesa Sky. Ante esta situación, Red Bull bajó las vueltas del motor del holandés para evitar que le sucediera lo mismo que a su compañero.

Max Verstappen por delante de Räikkönen al inicio del GP. Fuente: Getty Images

"Verstappen ha hecho una conducción muy, muy madura"

El neumático blando fue el que escogieron todos los equipos para llegar al final de la carrera, pero en muchos equipos la degradación de las gomas provocó que tuvieran que entrar de nuevo al box. Daniel Ricciardo sufrió con esta goma, pero Verstappen consiguió controlarlo: “No se esperaba que las ampollas aparecieran en la carrera, pero hacía calor hoy y en las últimas dos curvas a derechas hay una gran cantidad de energía que se aplica, de carga que los neumáticos deben soportar. Ahí es donde Max ha estado realmente bien hoy. Levantó en esas dos curvas a derechas y mejoró su tiempo en las demás partes del circuito. Una conducción muy, muy madura”, contó Horner.

Verstappen sabía que tenía la posibilidad de ganar en sus manos y se centró en mantener sus gomas y no tener un susto inesperado, pero no fue un trabajo nada fácil: “Max mantuvo la trasera izquierda más fría que la trasera derecha, y la trasera izquierda aquí es la que se lleva toda la carga. Constantemente estaba pidiendo información y controlando esos neumáticos y por eso no se llenaron de ampollas. Insisto, el suyo fue un pilotaje muy maduro”, acabó contando Horner.