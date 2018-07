Force India celebra sus 200 Grandes Premios

La historia de este equipo en las carreras comenzó en la temporada 2008, pero habría que remontarse hasta unos meses antes, a finales de 2007, cuando el empresario indio Vijay Mallya adquirió la mayor parte de acciones del equipo Spyker F1, sucesor de Midland y la histórica Jordan.

Fue curiosamente este último equipo el que hizo debutar a un piloto recordado por muchos, y no, no se trata de Michael Schumacher, que también, pero recuerden que quién está de celebración son los del país asiático, se trata de la primera presencia india en la Fórmula 1, Narain Karthikeyan; quién iba a decir que el equipo que hizo debutar a un indio en Fórmula 1, tres años más tarde se convertiría en una escudería de ese mismo país, (aunque como es habitual en la Fórmula 1 con sede en Reino Unido) pero ni Narain, ni ningún piloto de dicho país asiático ha corrido nunca para Force India.

Dejando a un lado las curiosidades, es el momento de repasar la historia de esta escudería, a la cual con el paso de los años se le ha ido cogiendo cariño por parte de los aficionados. Vamos a sumergirnos en la historia de un equipo humilde, que nos ha llegado a sorprender en más de una ocasión.

Temporada 2008: el debut

Como de costumbre, la primera carrera de esta temporada fue en Australia, una de las carreras con más abandonos que se recuerdan. Los indios debutaban con el chasis del Spyker de la temporada anterior y con motor, aunque eso sí, modificado por ellos mismos y dando mejores resultados que el Spyker. También conservaron a Ferrari como proveedor de unidades de potencia, aunque estas sí fueron las de 2008.

Foto: @F1

De poco le sirvieron esas mejoras en el Spyker F8-VII (renombrado tras la compra de Force India a VJM-01) en Australia, ya que ninguno de sus dos pilotos con los que iniciaron su andadura, Adrian Sutil y Giancarlo Fisichella, terminaron la carrera; el primero por un problema hidráulico y el italiano por una colisión en la primera vuelta.

En Malasia, su segunda carrera, ya consiguieron acabar, al menos con uno de los coches, fue en este caso Fisichella quien terminó duodécimo, el primero de los doblados y por delante de los dos Williams. Sutil volvió a tener problemas hidráulicos con su coche por lo que abandonó a las cinco vueltas.

Tras varias carreras nada destacables, salvo por una sanción a Giancarlo Fisichella en Turquía por saltarse el semáforo en rojo en los entrenamientos libres, la cual le costó tres posiciones en la parrilla de salida, llegaríamos a las calles del Principado, Gran Premio número seis, donde tras salir en penúltima posición en una carrera que comenzó sobre mojado, el alemán Adrian Sutil se colocó cuarto a falta de ocho vueltas para el final de la carrera, pero por desgracia para él y para su equipo, el campeón del mundo de por aquel entonces, Kimi Räikkönen, al salir del túnel y perder el control del monoplaza, embistió con él, obligándole a abandonar, mientras que el finés solo tuvo que cambiar el morro para poder continuar.

Tras este cúmulo de infortunios, Force India aparecía último en la clasificación de constructores, aunque eso sí, dejando buenas sensaciones, las cuales volverían la noche del 28 de septiembre en Singapur, donde el equipo comenzaría su decimoquinta carrera. Este Gran Premio es recordado por el polémico accidente de Nelsinho Piquet y la victoria de Fernando Alonso, aunque pocos recuerdan que durante nueve vueltas, Giancarlo Fisichella rodó en posiciones de podio, hasta que en una parada en la vuelta 29, perdió varias plazas acabando decimocuarto.

Tras una temporada mejor de lo prevista, con alguna sorpresa pero sin puntos, el equipo asiático esperaría con ansias la siguiente temporada, en la cual se centraron a mitad de 2008 como hicieron muchos equipos, para sobrellevar bien el cambio de normativa estrenado en 2009.

Temporada 2009: todo trabajo tiene su recompensa

No hay mejor título para definir esta temporada en Force India, aunque también sería aplicable en otros equipos este mismo año.

Esta temporada marcó sin duda un antes y un después en la historia de la Fórmula 1. Cambio radical en los monoplazas y un equipo debutante llevándose el mundial, marcarían lo que es hoy en día la Fórmula 1 moderna. A partir de aquí comenzaron los años de dominio de equipos jóvenes, primero Brawn, luego Red Bull y luego Mercedes, que continúa hoy día como primer equipo. También hubo muchas críticas a esta revolución por parte de los aficionados que, según algunos, la Fórmula 1 "de verdad", "apasionante" y con su "esencia"; este año terminó.

Pero la polémica no es lo que nos ocupa hoy, estamos hablando de Force India, y como reza el título de este apartado, con trabajo todo es posible y más tarde o más temprano obtendrás tu correspondiente recompensa, a pesar de que seas el equipo con el presupuesto más bajo de la parrilla.

Los primeros cambios este año fueron radicales, destituyendo al jefe de equipo y director técnico y fichando a nuevos hombres para el proyecto. Otro cambio importante fue el cambio de motor a Mercedes con el cual a día de hoy continúan y una caja de cambios procedente de Woking. Algo que no cambió fue su dupla de pilotos, Adrian Sutil y Giancarlo Fisichella continuaron a los mandos de los monoplazas de la escudería asiática.

A diferencia del año anterior, esta vez terminaron los dos monoplazas la primera carrera, quedándose Sutil a una posición de los puntos, puntos que no llegarían hasta muchas carreras más tarde en Bélgica, en la carrera número 30 para Force India, donde contra todo pronóstico, una vuelta extraordinaria de Fisichella en la clasificación, le dio la primera posición de la parrilla a su equipo. Ya en en carrera, hubo un accidente múltiple en la primera vuelta, dejando fuera a varios pilotos, entre ellos el por aquel entonces líder del mundial Jenson Button. Finalmente el italiano no logró la victoria, ya que fue superado por Kimi Räikkönen, pero aunque el resultado supiese a poco en un principio ya que podrían haber ganado, puntuar por primera vez en Fórmula 1 quedando segundo no está mal.

Foto: Getty Images

Para el siguiente Gran Premio, en Monza, trigésima primera prueba del equipo en su historia, Giancarlo Fisichella dejó el equipo para, valga la redundancia, sustituir al sustituto de Felipe Massa, Luca Badoer, tras una deficiente actuación en su breve paso por el Ferrari. El sustituto de Fisichella en Force India sería otro italiano, Vitantonio Liuzzi; pero no por ello, el equipo no volvería a obtener buenos resultados esta temporada, de hecho, su racha continuó en este mismo Gran Premio, marcando Sutil la vuelta rápida y finalizando la carrera en cuarta posición. Cabe destacar la gran clasificación de los dos pilotos, partiendo desde la segunda posición el alemán y séptimo Liuzzi, aunque este último no pudo finalizar la carrera.

Después de esto, el equipo no volvería a puntuar esta temporada, aunque se repetirían los buenos resultados algunos sábados en clasificación.

Después de este año, el equipo indio jamás volvería a ser un equipo débil, ya que en la siguiente temporada se acabaría asentando en la mitad de la tabla, y año a año, sin pausa pero sin prisa, Force India iría mejorando cada vez más.

Temporada 2010: constancia y mejoras, pero sin mucho presupuesto

Al comienzo de la nueva década, Force India ya en pretemporada demostraría que su objetivo era asentarse en la zona media de la parrilla, manteniendo los pilotos con los que acabaron el año anterior

Esto demostraron en la primera carrera del año, trigésimo quinta para los asiáticos, esta vez en Baréin a diferencia de las cuatro ultimas temporadas, donde Sutil empezó poniéndose en cabeza en los primeros libres del año, aunque de poco valdría este resultado, que como bien sabemos no tiene valor alguno. La clasificación no fue mala, los dos pilotos partieron desde la zona media de la parrilla, décimo Sutil y duodécimo Liuzzi, este último acabando la carrera noveno, consiguiendo así los primeros puntos de la temporada. Recordar eso sí que el reglamento cambió este año, haciendo que el noveno y el décimo puntúen; por lo que este resultado en la temporada anterior no le habría servido al italiano para puntuar.

El año prosigue, y tan caprichosa es la suerte que cuando Liuzzi conseguía un buen resultado, Sutil no y viceversa. En la segunda prueba del mundial, en Australia, Vitantonio Liuzzi se hace con un séptimo puesto, mientras que Sutil abandona. En Sepang es Adrian quien puntúa, acabando en una excelente quinta posición, mientras que su compañero no consigue acabar.

No sería hasta el Gran Premio de Mónaco, en la cuadragésima primera carrera de Force India en la Fórmula 1, donde los dos pilotos, Sutil y Liuzzi se meten en zona de puntos por primera vez en la temporada, octavo y noveno respectivamente, gesta que repetirían dos carreras más tarde en Canadá, está vez noveno y décimo.

Los buenos resultados en esta temporada siguen prosiguiéndose, haciendo habitual acabar en puntos con al menos uno de los coches; hasta que en su carrera número 46, en Alemania, tras una clasificación muy mala con un accidente de Liuzzi y sanción a Sutil, ninguno de los dos monoplazas acaban en la zona de puntos.

A partir de ahí, Force India no volvería a levantar cabeza en 2010, acabando eso sí el mundial de constructores séptimo, lo que convierte a la temporada 2010 en la mejor de su historia hasta ese momento.

Temporada 2011: mejorando poco a poco, "sin hacer ruido"

Este año no hicieron mucho ruído, la verdad es que no, más bien hicieron el justo y necesario para fichar al que por entonces era el vigente campeón del DTM, Paul di Resta.

El escocés hasta ahora había sido piloto probador del equipo, pero tras su brillante actuación subido a un gran turismo alemán, Force India decidió que ya era hora de que diese el paso y fuese uno de los componentes de la parrilla para la temporada 2011, sustituyendo así a Liuzzi, quien se marchó a Hispania.

Esta fue sin duda una temporada de cambios en la categoría, se añadió el DRS (alerón trasero móvil), el proveedor de neumáticos japonés Bridgestone abandona la Fórmula dando paso a Pirelli, etc.

En Force India se iba avanzando, sin grandes cambios ni carreras memorables los pilotos del equipo asiático firmaron una buena temporada. Por parte del debutante, di Resta, empezó el año con buen pie, quedando décimo en las dos primeras carrera, superando a su compañero Adrian Sutil en varias. Sin embargo el alemán fue más constante a lo largo de la temporada, ya que una mala racha por parte de Paul di Resta con ocho carreras seguidas sin puntuar, hizo que este último acabase la temporada por detrás de su compañero de equipo.

Foto: Getty Images

La mejor posición este año fueron dos sextos puestos, uno en Italia, en la sexagésima séptima carrera de la historia del equipo, firmado por el escocés. La otra fue obra de Sutil en Brasil, para terminar la temporada y su andadura en Force India con buen pie. Al año siguiente, tras cuatro temporadas en el equipo, Sutil se marcharía a Marussia.

Esta temporada la empresa Sahara India Pariwar compraría más del 40% de las acciones del equipo.

Temporada 2012: nuevo piloto y nuevas esperanzas

Ninguno de los dos pilotos con los que esta escudería comenzó seguirían en esta temporada. Sutil se marchó a Marussia, y el asiento que dejó en el equipo lo adquiriría otro alemán, Nico Hülkenberg.

La temporada no comenzó como se esperaba. Hülkenberg abandonó en la primera carrera y di Resta acabó décimo, uno de los dos pilotos puntuó, pero ya no estamos en 2008 ni 2009, el equipo ya tiene otros objetivos, y todo lo que no fuese acabar con los dos coches puntuando, a estas alturas, ya no era positivo, y para desgracia de un equipo que aspiraba a mejorar su posición en el mundial de constructores, este hecho no fue habitual durante la temporada, tan solo se cumplió este objetivo en Malasia, Mónaco, Valencia y Bélgica.

A pesar de esto, en una de las temporadas más disputadas e igualadas que se recuerdan, Force India nos hizo disfrutar en el Gran Premio de Brasil de ese mismo año, donde Hulkenberg estuvo luchando por los puestos de cabeza, siendo el piloto que más vueltas lideró la carrera, hasta que en la primera curva del circuito, tuvo un choque con Lewis Hamilton, quien abandonó tras el accidente; el alemán por su parte pudo seguir hasta acabar la carrera en quinta posición, eso sí, no sin ser penalizado con un drive through por provocar el incidente con Hamilton.

Foto: Getty Images

La carrera número 93 para el equipo indio no sería buena en todos los aspectos, mientras Nico conseguía la quinta plaza en una carrera muy emocionante, su compañero Paul di Resta a tan solo unas vueltas para el final, colisionó en la última curva tras perder la adherencia debido a la pista húmeda.

Force India acabó la temporada en séptimo lugar en el mundial de constructores, incumpliendo así el objetivo de superar el resultado del año anterior.

Temporada 2013: el retorno de Sutil

En esta temporada, Sutil volvía al equipo, siendo Nico Hülkenberg quien lo dejaría por este año para marcharse a Sauber.

Paul di Resta seguía a los mandos del monoplaza indio, mientras se avecinaba una temporada que comenzaría bastante bien, prometiendo, sin embargo no fueron capaces de mantener el ritmo de las primeras carreras y acabaron peor de lo que empezaron.

El mejor resultado del equipo este año fue en su carrera número 96, con un cuarto puesto de Paul di Resta en Baréin; quien tuvo una buenísima racha de seis carreras seguidas puntuando, desde el Gran Premio de China, hasta la carrera cien del equipo en Gran Bretaña. Pero está gran racha se vería descompensada al no puntuar durante las siete siguientes carreras, abandonando en cuatro de ellas.

Foto: Getty Images

Mientras, Sutil hizo una temporada más regular, sin grandes altibajos, cumpliendo en muchas carreras, donde habría que destacar la quinta posición en Canadá. Añadir que este sería su último año en el equipo anglo-indio.

Terminaron la temporada en sexta posición, mejorando el resultado de 2012.

Temporada 2014: buena campaña del equipo

Acertaron plenamente al renovar con Mercedes el año anterior como suministrador de motores, pues como bien sabemos, hasta ahora son los dueños y señores de esta nueva era que comenzó hace ya cuatro años, la era híbrida.

La plantilla de pilotos se renueva con la vuelta de Hülkenberg y la llegada del mexicano Sergio Pérez, una dupla de pilotos que obtuvieron muy buenos resultados este año, asentando al equipo en la mitad alta de la tabla.

Foto: Getty Images

Entre los dos pilotos tan solo sumaron cinco abandonos y seis carreras sin puntuar en toda la temporada, también hay que mencionar el primer podio del equipo desde Bélgica 2009, esta vez en Baréin, a manos del mexicano quien obtuvo una tercera posición.

Igualaron la sexta posición del año anterior en constructores, pero sin dudas no dejaron las mismas sensaciones, era el principio de una nueva era y nadie sabía lo que podía suceder en un futuro cercano, teniendo además el mejor motor.

Temporada 2015: siguen las buenas sensaciones

Sergio Pérez y Nico Hülkenberg siguieron este año como pilotos de Force India. Tras una gran temporada en 2014, el equipo quería seguir en la misma dinámica y no dar ni un paso atrás.

La temporada comenzó bien, los dos pilotos puntuando, en contraste con las siguientes dos carreras, donde ninguno de los dos llegó entre los diez primeros. En Austria y Gran Bretaña los dos coches volvieron a puntuar, pero una carrera después, en Hungría, ninguno de los dos terminó.

Para compensar los altibajos del equipo, el piloto americano, consiguió un cúmulo de buenas posiciones, culminando en Rusia con un tercer lugar; mientras Hulkenberg tuvo algunos abandonos, aunque eso sí, de las carreras que terminó, la mayoría obtuvo unos resultados bastante decentes.

En esta temporada consiguieron la que fue hasta ese momento su mejor posición en el mundial de constructores, una excelente quinta plaza.

Temporada 2016: siguiendo en la buena dirección

Tras una gran temporada 2015, Force India quería mejorar el mejor resultado de su historia en un mundial, para ello contó con los mismos pilotos que en la edición anterior.

Aunque el comienzo de temporada no fuese el deseado, ya que de las cinco primeras carreras Pérez tan solo puntuó en dos y Hülkenberg en una, la temporada 2016 fue inolvidable para el equipo anglo-indio, ya que estos dos pilotos consiguieron revertir la situación en la sexta carrera, quedando Sergio tercer, obteniendo así un nuevo podio, y Nico en una respetable sexta plaza.

La tercera posición se volvería a repetir dos carreras después, en Bakú, otra vez de la mano de Sergio Pérez (recuerden que Hülkenberg a día de hoy no ha conseguido acabar nunca entre los tres primeros en Fórmula 1), aunque quizás lo más meritorio del mexicano fue puntuar durante las diez ultimas carreras, otorgándole así al su equipo la cuarta plaza en constructores, superándose así una vez más.

Temporada 2017: otra vez cuartos pero sin podios

Hülkenberg se despedía de Force India para dar paso al joven piloto francés Esteban Ocon. Checo Pérez, por su parte, seguiría trabajando para el equipo asiático.

La temporada 2017 al igual que la actual estuvo compuesta por tres equipos líderes, que ni falta hace citar y los "mortales". Force India se convirtió en el vencedor de los mortales, por lo que volvieron a quedar cuartos, inmediatamente detrás de los mejores equipos de la parrilla.

Esta temporada no se consiguió ningún podio, tan solo los tres equipos de arriba consiguieron entrar al cajón, bueno, los tres de arriba y Stroll, pero diría que ese Gran Premio de Azerbaiyán da para otro reportaje.

Si por algo estuvo marcada esta temporada fue por la tensión vivida entre sus dos pilotos, cuando un Force India se acercaba al otro, los aficionados se llenaban de emoción, mientras el equipo no quería ni mirar, aunque a pesar de tener varios encontronazos y romper algún que otro alerón delantero, tan solo abandonaron una vez cada uno de los pilotos, Sergio en Azerbaiyán y Esteban en Brasil.

Foto: Getty Images

Por lo demás buena temporada del equipo, puntuando en la mayoría de carreras, salvo en Mónaco, donde no puntuaron ninguno de los dos; Sergio Pérez por un toque con Kvyat y Ocon debido a un pinchazo.

Una vez más, como ya he dicho antes, se repite la cuarta posición en constructores.

Temporada 2018: el equipo hoy

Estamos llegando al final de esta historia, historia que aún sigue escribiéndose esta temporada 2018, donde los pilotos Sergio Pérez y Esteban Ocon no están consiguiendo hacer tan buenos resultados como en la anterior temporada, viéndose superados por equipos como Haas o Renault, aunque en su Gran Premio doscientos en Austria, ha acabado por delante de este último, y el mexicano sí ha conseguido un podio en Bakú.

Antes de que comenzase este año se oyeron rumores de que el equipo iba a desaparecer o al menos cambiaría el nombre; hasta ahora nada de eso ha ocurrido, y personalmente espero que no ocurra.

Como dije al principio con el paso de los años este humilde equipo se ha ganado el cariño de la afición, ya que ha demostrado que si se cree y se trabaja se puede superar a equipos que te doblan en presupuesto y sinceramente solo por eso, Force India no debería desaparecer hasta que al menos no veamos a uno de sus dos pilotos en lo más alto del podio, pilotos que por cierto a lo largo de su historia jamás han sido de pago.