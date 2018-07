Wolff se muestra a favor de que Ferrari no diera órdenes de equipos en Austria

El pasado domingo en el Gran Premio de Austria celebrado en el Red Bull Ring, Sebastian Vettel recuperó el liderato del campeonato del mundo tras finalizar la carrera en tercera posición. Lewis Hamilton quedo así relegado a la segunda plaza tras su abandono y se sitúa a un punto del piloto alemán.

El domingo no empezó de la mejor forma para Vettel, que salía sexto tras una sanción por haber entorpecido en la clasificación a Carlos Sainz. A esto se le suma que en las primeras curvas perdió dos posiciones más y se situó octavo.

Tras una buena estrategia y ayudado por los abandonos de Hamilton y Bottas, llegó a colocarse en tercera posición mientras que su compañero de escudería Kimi Raikkonen estaba segundo. Ambos fueron en persecución de Max Verstappen, que lideraba la prueba a pesar de las ampollas que tenía en sus neumáticos traseros.

En el Mundial, Kimi Raikkonen es tercero con 45 puntos menos que Vettel. A pesar de eso, el equipo Ferrari decidió no pedir al finlandés que dejara pasar al piloto alemán. Toto Wolff, jefe de Mercedes, fue preguntado por esta cuestión por Motorsport.com y se mostró de acuerdo con la decisión tomada por los de Maranello. "Nosotros no lo habríamos hecho y no estoy sorprendido de que ellos no lo hayan hecho. Creo que por el bien del campeonato, de los aficionados y de los pilotos, a estas alturas de temporada, principios de julio, intercambiar la posición de los pilotos es una acción bastante brutal", señaló Wolff.

El que también fue cuestionado al respecto fue Sebastian Vettel, que en declaraciones a Sky Sports F1 expresó que no esperaba que Ferrari ordenase un cambio en las posiciones. "No, ¿por qué? Kimi hizo todo lo que pudo. Estaba apretando tanto como podía y yo también. Ambos nos acercamos pero no fue suficiente", concluyó el alemán.

Tras el Gran Premio de Austria, Ferrari lidera también el mundial de constructores a diez puntos de Mercedes, después del doble abandono de Bottas y Hamilton. Toto Wolff se posicionó en contra de que el finlandés adoptara el rol de segundo piloto a estas alturas de mundial. "Estamos en la novena carrera. Queda mucho y creo que nos debemos a los fans y también al planteamiento de carreras que tenemos, por lo que no especularemos con el campeonato de pilotos en junio o julio. Obviamente, a final de temporada, si en el último tercio ves que hay una gran ventaja para uno de los pilotos, en esta desafortunada situación cualquier equipo de carreras tiene que ver las circunstancias. Pero no ahora", expresó tajante Wolff.