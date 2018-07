Previa de Williams en el GP de Gran Bretaña 2018: El equipo no levanta cabeza

Google Plus

A estas alturas del campeonato, podríamos decir que Williams es el peor equipo de la parrilla. Lejos quedan sus triunfos en el pasado o sus luchas por podios en la zona media no hace muchos años. El equipo deambula entre las posiciones más bajas de la parrilla y desgraciadamente para esta escudería histórica, tiene pinta de que todo va a seguir así por mucho tiempo.

En Austria, otra vez en lo más bajo

Aunque el sábado pareciese que los de Grove iban a dar un pequeño paso al frente, llegando Lance Stroll a la segunda sesión clasificatoria, todo fue un espejismo, ya que en carrera se vieron obligados a hacer dos paradas y no fueron capaces de superar a sus rivales más directos.

Quizás lo único positivo que puede sacar el equipo Williams de este fin de semana es que los dos coches consiguieron acabar la carrera. Lance Stroll logró adelantar algunas posiciones en la salida, aunque poco le duró la alegría cuando se vio superado por todos salvo su compañero, pero una penalización de diez segundos por ignorar banderas azules le bajó a la decimocuarta y última posición debido a los abandonos.

El piloto ruso, Sergey Sirotkin, clasificó décimo octavo y en carrera sufrió mucho con las gomas al igual que su compañero, quien acabó delante de él pero por la sanción citada anteriormente, Sirotkin pudo hacerse con el decimotercer lugar.

Lance Stroll

Las expectativas tanto para él como para su compañero son bastante bajas. El piloto canadiense intentará acabar por delante de Sirotkin, como ha hecho en la mayoría de carreras que llevamos.

Algo que será mucho más complicado será puntuar, solo lo ha hecho una vez esta temporada y fue en el accidentado Gran Premio de Azerbaiyán, es decir, a no ser que la carrera en Silverstone sea una locura, el hecho de puntuar será casi una quimera. Ya el año pasado con un mejor coche en Gran Bretaña no hizo una buena carrera, acabando décimo sexto, este año no será fácil hacerlo mejor.

Lance Stroll | Foto: Twitter @WilliamsRacing

Sergey Sirotkin

El piloto ruso intentará por todos los medios quedar por delante de su compañero, cosa que en esta temporada solo lo ha hecho en cuatro ocasiones, dos de ellas por abandono y otra por sanción, por lo que las expectativas son bastante bajas, aunque el piloto tiene un buen recuerdo en este circuito, Sirotkin consiguió la victoria aquí en el año 2015 cuando pilotaba en la GP2 Series.

Sergey Sirotkin | Foto: Twitter @WilliamsRacing

Expectativas del equipo para Gran Bretaña

Actualmente Williams como he dicho al principio, se puede considerar el peor equipo de todo el campeonato, y es que, no hay un equipo con unas expectativas tan bajas como las de la escudería de Grove. Bien es cierto que Alfa Romeo-Sauber y McLaren tienen un coche bastante parecido en prestaciones, pero estos dos equipos tienen una cosa que Williams no tiene, un piloto competitivo.

En el caso de Sauber, encontramos a Leclerc, quien últimamente nos brinda grandes actuaciones al volante, mientras que en McLaren está Fernando Alonso, que ya en Austria volvió a demostrar por enésima vez que aunque los resultados no lleguen, él está en plena forma.

Sin embargo, Williams no tiene ningún piloto que destaque por su calidad, más bien dos pilotos sin mucha experiencia y que están en el equipo porque son de pago, y es que Williams está pasando por una situación económica muy mala.

Si esto sigue así, a final de temporada no tendrán con quién competir, ya que su rival más directo, Sauber, tiene el respaldo económico de Alfa Romeo y un gran piloto, sin embargo Williams solo tiene el apoyo económico de sus pilotos y de Martini, que por cierto a final de temporada perderá este importante patrocinador.