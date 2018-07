Fernando Alonso supera a Schumacher y marca un récord histórico

Google Plus

Fernando Alonso ya cumplió 300 Grandes Premios en Fórmula 1 el pasado mes de junio en Canadá y este fin de semana, en Austria, ha conseguido otro récord histórico, y es que ya suma 238 carreras viendo la bandera a cuadros, sin abandonar, por lo que ha superado a uno de los pilotos más grandes y el que poseía este récord, Michael Schumacher. Además, todo indica que mantendrá este récord durante varios años, ya que el único piloto en activo que se acerca al español es Kimi Räikkönen, y aún está a más de 20 Grandes Premios de él.

Sin embargo, los coches y los motores de Fórmula 1 ahora son mucho más fiables que hace algunos años; además, Alonso ha sufrido durante tres años la falta de fiabilidad del motor Honda, que le ha hecho abandonar 21 veces y, de no ser así, podría haber superado al ex piloto alemán mucho antes. Aunque este récord no fue el único que el asturiano marcó en Austria, también es el piloto que más kilómetros ha recorrido al volante de un Fórmula 1 en carrera, con 81.394 kilómetros, superando a Schumacher, que completó 81.208 kilómetros.

2001: Año de su debut con Minardi

Tras sus inicios en el karting, Fernando Alonso se subió a un coche de Fórmula 1 por primera vez en un Gran Premio en el año 2001, con el equipo Minardi, en el que estuvo una temporada cedido por Renault. En Australia, se convirtió en el tercer piloto más joven en debut en la categoría reina del automovilismo, y tanto esta como la segunda carrera de la temporada, en Malasia, el piloto español terminó duodécimo y decimotercero. Aunque en las dos siguientes carreras no pudo terminar, en el Gran Premio de casa pudo ver la bandera a cuadros, aunque ese sería el comienzo de una racha de tres carreras sin terminar, en Austria y en Mónaco por la caja de cambios, y en Canadá por un fallo en el sistema de transmisión. En Francia tampoco pudo terminar, aunque clasificó ya que completó el 90% de la distancia total en carrera.

Alonso en el GP de Italia con Minardi | Foto: Minardi

Su mejor resultado de la temporada lo consiguió en Alemania, donde terminó décimo, aunque no sumó ningún punto ya que en ese momento solo puntuaban los ocho primeros clasificados. Después llegaron dos nuevas retiradas, en Hungría y Bélgica, para puntuar en Italia, volver a retirarse en Estados Unidos y quedarse a las puertas de los puntos en Japón, donde dio una de las mejoras vueltas de clasificación de la temporada, y en la carrera luchó con Oliver Panis, a pesar de tener un Minardi lento y poco fiable.

2002-2006: Tocar el cielo con Renault

En 2002, Fernando Alonso llegó a Renault como piloto probador, por lo que tuvo que esperar un año para ocupar un asiento en el equipo dirigido por Flavio Briatore. En su primera carrera con el equipo terminó séptimo y consiguió sus primeros puntos, en Malasia consiguió la primera pole de su carrera deportiva, por lo que se convirtió en el piloto más joven en lograrlo; subió al podio por primera vez y repitió la hazaña en Brasil. En San Marino fue sexto, mientras que en Barcelona, con el apoyo de su afición, subió al segundo cajón del podio.

Aquí fue donde comenzó la Alonsomania, que continuó enloqueciendo con el español tras sus cuartos puestos en Canadá, en Europa y en Alemania, pero terminaron de enloquecer cuando ganó la primera carrera en Fórmula 1 en Hungría, convirtiéndose así en el piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 a sus 22 años. A pesar de sus buenos resultados, el piloto de Renault solo pudo ser sexto al terminar la temporada, sumando 55 puntos después de haber tenido que retirarse cinco veces a lo largo del año.

GP España 2003 | Foto: Renault

En 2004, cinco fueron las veces que Alonso tuvo que abandonar, aunque sumó cuatro puntos más que la temporada anterior y terminó cuarto en la clasificación general. El asturiano no ganó ninguna carrera este año, pero subió al podio en cuatro ocasiones, consiguiendo así tres terceros puestos y un segundo puesto. En estos tiempos, el español ya destacaba por sus salidas, ya que en Estados Unidos salía noveno y consiguió remontar hasta la tercera posición antes de llegar a la primera curva, aunque no pudo terminar la carrera por un accidente después de que reventara su rueda trasera derecha.

2005 y 2006 fueron los mejores años de Alonso en la Fórmula 1, los años en los que consiguió ser Campeón del Mundo. El año de su primer campeonato, solo tuvo que retirarse en una ocasión, en Canadá, por un problema con la suspensión, por lo que vio la bandera a cuadros en todas las carreras restantes y también puntuó en todas, excepto en Canadá. El asturiano consiguió la victoria en siete ocasiones, en total 15 veces a lo largo de las 18 pruebas de la temporada subió al podio.

Alonso tras ganar un Mundial | Foto: Getty Images

En 2006, fueron dos veces las que abandonó, en Hungría y en Italia, aunque vio la bandera a cuadros y puntuó en las restantes citas de la temporada, consiguiendo siete victorias y subiendo al podio en 14 ocasiones, el resto fueron dos quintos puestos. Así, Alonso se convertía en bicampeón del mundo, tras arrebatarle el segundo título a Michael Schumacher, su máximo rival esta temporada.

2007: Un año tenso en McLaren

Después de alcanzar la gloria con Renault, era el momento de cerrar una etapa y dar paso a otra, por lo que Alonso decidió irse a McLaren, donde compartía equipo con Lewis Hamilton. A lo largo de esta temporada, consiguió cuatro victorias y subió al podio en 12 ocasiones, aunque la tirantez con el piloto británico era evidente, después de que tuviera que sufrir una penalización en Hungría después de una denuncia del británico, y de que en esta misma carrera le montaran un juego de neumáticos duros usados, mientras que los de su compañero eran compuestos blandos nuevos.

Alonso y Hamilton en el podio | Foto: Getty Images

Este año fue Kimi Räikkönen el que ganó el campeonato, y tuvo mucho que ver las malas decisiones del equipo para favorecer a Hamilton, además perdieron todos los puntos del Mundial de Constructores por espionaje.

2008-2009: Años complicados en su regreso a Renault

Después de un año complicado en McLaren, el español decidió volver a Renault, su equipo y el que tantas alegrías le había dado, aunque la marca del rombo ya no era la misma. En su primer año tras el regreso, se tuvo que retirar en tres ocasiones, una de ellas, la más dolorosa, fue en el Gran Premio de casa, cuando rodaba tercero y su motor dijo basta. A su paso por el continente asiático, Alonso subió a lo más alto del podio en Singapur y en China, pero los resultados durante la temporada habían sido bastante irregulares.

2009 fue uno de los peores años para él, en el que no pudo conseguir ninguna victoria, tan solo subió al podio en una ocasión, se tuvo que retirar en tres carreras y hubo cinco carreras en las que anotó un 0 en su casillero. Por tanto, cuando faltaban algunas carreras para terminar la temporada, Ferrari anunció el fichaje de Alonso las próximas tres temporadas, por lo que ponía fin a su peor año tras su debut con el equipo Minardi.

2010-2014: Tres subcampeonatos con Ferrari

Fernando Alonso quería luchar por conseguir su tercer título Mundial, y los de Maranello podían hacer realidad los sueños del asturiano. En su primer Gran Premio vestido de rojo consiguió la victoria, mientras que en Australia terminó cuarto tras remontar 14 posiciones. A lo largo de esta temporada, tan solo tuvo que retirarse en una ocasión, por lo que vio la bandera a cuadros en 19 ocasiones y ganó en cinco ocasiones; por tanto, terminó segundo en la clasificación general y se tuvo que conformar con el subcampeonato.

En 2011, Alonso no pudo luchar por el título, a pesar de que en la segunda parte de la temporada subió al podio en casi todas las carreras. En esta temporada, solo se tuvo que retirar en el Gran Premio de Canadá. En 2012 fue de nuevo subcampeón, con dos retiradas tras protagonizar dos accidentes que le descartaban como el principal favorito para hacerse con el título, a pesar de sus tres victorias.

Alonso tras ganar un GP con Ferrari | Foto: Getty Images

2013 fue el año en el que cumplió su Gran Premio 200, aunque sin demasiada suerte, ya que acabó en la grava. Quién le iba a decir a Alonso que esta temporada en Barcelona conseguiría su última victoria en Fórmula 1 y justo un año después, en China subiría el podio por última vez, logrando un tercer puesto. 2014 no fue bueno para el español, ya que terminó sexto y solo subió al podio en una ocasión; además, se tuvo que retirar en Italia y en Japón.

2015-2017: Los peores años con McLaren-Honda

Fernando Alonso se cansó de estar en la lucha y no conseguir ninguna victoria, por lo que decidió darle una segunda oportunidad a McLaren y a la unidad de potencia Honda, una de las peores decisiones de su carrera deportiva. Siete retiradas en el primer año, once puntos en la clasificación general, los que consiguió con su décimo puesto en Gran Bretaña y con el quinto en Hungría, ya que no se coló en el Top 10 en ninguna carrera más.

Alonso abandonando con su McLaren-Honda | Foto: Getty Images

2016 fue algo mejor para el español, ya que sumó 54 puntos y terminó décimo en el campeonato, se retiró en cuatro ocasiones y logró puntuar en algunas carreras más, siendo un quinto puesto su mejor resultado. Sin embargo, 2017 fue de nuevo nefasto para la alianza entre McLaren y Honda, once abandonos, aunque en algunas carreras clasificó ya que completó el 90% del tiempo de carrera, y una leve recuperación al final, tras puntuar en las últimas tres carreras. Tras esta mala temporada, McLaren anunció el fin de su contrato con Honda y el inicio de una nueva alianza, esta vez con Renault.

2018: Un atisbo de esperanza con McLaren-Renault

Fernando Alonso tenía todas sus esperanzas puestas en el nuevo acuerdo con Renault, con el que se acercarían a los grandes equipos y serían capaces de liderar la parte media de la tabla, aunque no ha sido así. La temporada comenzó muy bien con un quinto puesto en Austria, puntuó en las cinco primeras carreras, pero en Mónaco, Canadá y Francia tuvo que retirarse por diferentes problemas mecánicos; de haber sido de otra manera, hubiera conseguido alcanzar este récord antes, ya que en Austria, última carrera, terminó octavo después de las malas jornadas del viernes y del sábado.