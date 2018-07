Los pilotos de Toro Rosso ponen en duda la eficacia del nuevo paquete aerodinámico

El equipo Toro Rosso introdujo importantes novedades en la aerodinámica de sus monoplazas el pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria celebrado en el Red Bull Ring.

Ya tras los entrenamientos libres de la jornada del viernes, Brendon Hartley y Pierre Gasly no se mostraron demasiado satisfechos con esas novedades. En la clasificación del sábado, Gasly se colocó en la duodécima posición mientras que Hartley lo hizo en la décimo novena. Cabe destacar que el piloto neozelandés montó un alerón delantero viejo después de de dañar el nuevo en la tercera sesión de entrenamientos libres.

Cuestionado por este cambio, Hartley apeló a que había sido una decisión de último momento: "Fue una decisión que se tomó en el último minuto antes de que saliéramos. Iba con un híbrido por la falta de repuestos. Fue una pequeña desventaja. No sé cuánto representaría el nuevo alerón delantero, aunque probablemente no tres décimas, pero sí algo".

Toro Rosso decidió también cambiar la unidad de potencia del neozelandés, que salió igualmente décimo noveno, ya que Fernando Alonso lo hizo desde la calle de boxes. Hartley se mostró descontento con el rendimiento de su monoplaza. "Cuando traes muchas partes por primera vez a un circuito debes asegurarte de que funcionen. Las características son diferentes, por lo que probablemente fue la razón de que no me haya sentido tan cómodo. Algunas de las partes del suelo son diferentes a las del ala, así que no sé cómo se integraron todas. Puede ser que esperásemos más. Pero es difícil de decir cuando llevo la mitad de las partes y la mitad no. Probablemente me perjudicó no tener todo en el coche en clasificación".

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco está satisfecho con estos cambios aerodinámicos. "Creo que fui un poco más extremo que Hartley con la puesta a punto. No en cuanto a la estabilidad, sino en términos de equilibrio aerodinámico. Tenemos un estilo de pilotaje diferente. Tengo más paso por curva y él tiende a conducir con más subviraje, así que tuvimos que hacer un cambio bastante grande en el alerón delantero. Al final logré equilibrarlo un poco mejor, pero no está tan claro cuando vemos los datos", confesó Gasly.

Ya en la carrera del domingo, Hartley no pudo finalizar pero sí se sintió más cómodo con el monoplaza. "Hicimos algunos cambios en el equilibrio aerodinámico en comparación con la calificación, así que hoy me sentí mucho mejor con el coche. En la primera parte de la carrera, luché contra los Sauber que me rodeaban, pero a medida que los neumáticos envejecían, el coche se volvía más fuerte. Los puntos iban a ser difíciles hoy, pero yo estaba luchando con Ericsson y él terminó décimo, así que es un poco decepcionante ver eso", expresó Hartley en declaraciones a la web de Toro Rosso.

Gasly por su parte cruzó la línea de meta undécimo y no tiene claro si el nuevo paquete funciona o no. "Este fin de semana trajimos un paquete aerodinámico actualizado a Austria pero, con el daño que tenía en el fondo plano, perdimos mucha carga aerodinámica y no obtuvimos una lectura clara sobre él", concluyó el piloto francés.