Flashback Gran Premio de Gran Bretaña: Hamilton, rey de Silverstone

Google Plus

La Fórmula 1 regresa un año más a la cuna del automovilismo. El Circuito de Silverstone acogerá al Gran Circo este fin de semana y será la última parada después de tres semanas seguidas disputando carreras del campeonato. Silverstone es un circuito que siempre figura en las listas de trazados favoritos de los pilotos y siempre depara sorpresas. Este fin de semana es la carrera de casa para la mayoría de los equipos de la parrilla y del actual campeón del mundo, Lewis Hamilton.

Fue Hamilton quien en 2017 se llevó la victoria en el Circuito de Silverstone. El inglés llegó a su carrera de casa rodeado de un halo de críticas por no haber asistido al multitudinario evento que realizó el Gran Circo por las calles del centro de Londres. Pero Hamilton sabe bien como aislarse de todo el barullo mediático y llegó a Silverstone dispuesto a dominar el fin de semana. Fue su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien dominó las dos primeras tandas de libres, pero Hamilton acabó llevándose el tiempo más rápido en los Libres 3, lo que culminó con la pole en la sesión de clasificación.

Salida del GP de Gran Bretaña de 2017. Fuente: Getty Images

El inglés salía desde la primera posición el domingo e inmediatamente después tenía a sus máximos rivales, los Ferrari. Kimi Räikkönen consiguió la segunda posición y Sebastian Vettel el tercero. Silverstone fue la décima ronda de este mundial el alemán de Ferrari llegaba como líder del mundial, por lo que para Hamilton era importante conseguir el máximo número de puntos posibles antes de iniciar el parón de verano.

El inglés mantuvo la posición en la salida, que fue un tanto accidentada. Daniil Kvyat, que por entonces aún era el compañero de Carlos Sainz en Toro Rosso, se llevó por delante al madrileño cuando este intentó adelantarle. Este incidente entre los dos Toro Rosso que dejó a Sainz fuera de la carrera provocó la salida del primer y único Safety Car. Otro que no tuvo muy buena salida fue Sebastian Vettel. El alemán perdió su posición cuando le adelantó Max Verstappen y aunque estuvo numerosas vueltas intentando adelantarle, no pudo con el holandés.

Accidente entre Kvyat y Sainz. Fuente: MovistarF1

Los problemas no cesaron para Vettel. El alemán estaba sufriendo con los frenos, cuando vuelta a vuelta Bottas le iba recortando segundos. Después de unos cuantos intentos, el piloto de Mercedes consiguió adelantar a Bottas. Pero los problemas de Ferrari no acabaron aquí. En un golpe de teatro en la penúltima vuelta de la carrera, un neumático delantero del alemán dijo basta y reventó, lo que provocó la entrada a boxes de Vettel, que pudo conseguir la séptima posición in extremis.

El neumático reventado de Vettel. Fuente: Getty Images

Daniel Ricciardo también fue protagonista durante la carrera. El australiano salía desde la penúltima posición por culpa de problemas de fiabilidad que tuvo en la sesión de clasificación del sábado. Pero la baja posición no desanimó a Ricciardo, al contrario, ya que consiguió acabar la carrera en quinto lugar, a pesar de haberse salido en el inicio de la carrera. Su compañero de equipo, Max Verstappen, consiguió acabar en cuarto lugar.

Finalmente, Lewis Hamilton se subió al primer escalón del podio delante de todo su público. Valtteri Bottas consiguió la segunda posición, después de que a Kimi Räikkönen le explotará el neumático delante un poco antes de que lo hiciera el de su compañero. El finlandés de Ferrari consiguió subirse al tercer escalón del podio, ya que su neumático desfalleció al final del segundo sector y pudo llegar a boxes sin perder demasiado tiempo.

Lewis Hamilton cruzando la meta del GP de casa. Fuente: Getty Images

Este año el mundial llega al Gran Premio de Gran Bretaa en condiciones muy similares a las de 2017. Sebastian Vettel aterrizará en Silverstone como líder del mundial, pero este año Ferrari también lidera el mundial de constructores, algo que no ocurrió en 2017. Además, esta temporada Red Bull puede plantar más cara, ya que están en mejor forma que en 2017 y no le pondrán las cosas tan fáciles a Mercedes.