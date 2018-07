Ecclestone mantiene sus dedos cruzados por Vettel

Google Plus

La revista Motorsport se encontró a Bernie Ecclestone en el paddock del Gran Premio de Austria y le hicieron unas preguntas al ex jefe de la Fórmula uno sobre él y sobre el gran circo. El británico está más activo que nunca. "Estoy bien", dice. "Estoy ocupado, viajando mucho entre Inglaterra, Suiza y Brasil. Por ejemplo, acabo de venir de mi plantación en América del Sur ".

Ecclestone ahora se está enfocando en el negocio inmobiliario. E incluso si no tiene nada más que anunciar en la Fórmula 1 como presidente honorario, por supuesto sigue interesado en el deporte que alguna vez llevó al profesionalismo. Bernie: "Todavía veo cada carrera, pero ahora estoy más relajado que antes". El británico también añadió esto: "

"Las carreras son buenas y la temporada es incluso más emocionante que el año pasado. Finalmente, Ferrari ha dado el salto que he esperado durante tanto tiempo. Red Bull está peleando con el frente otra vez. El espectador recibe algo por su dinero. Me gusta eso, porque quiero que la Fórmula 1 esté bien ".

El ex jefe de la Fórmula uno manifestó su apoyo hacia el actual líder del mundial Sebastian Vettel, con el quien tiene una gran y estrecha relación: "Le deseo a Sebastian el título con Ferrari. Estuvo cerca el año pasado y se lo merece. Además, a la Fórmula 1 le irá bien si no siempre gana Mercedes ". El favorito de Ecclestone ahora mismo se encuentra en el primer puesto del campeonato del mundo pero tan solo un punto por encima de Hamilton.

La Fórmula uno el año que viene no estará en Alemania y el británico ha mostrado su descontento por ello pero aun así ha admitido que las condiciones no son fáciles para las pistas de carreras en Alemania: "Eso ya estaba en mi tiempo. Pero todavía encontramos una solución "