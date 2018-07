Previa de Toro Rosso en el GP de Gran Bretaña 2018: a por los puntos

Google Plus

Después de sumar buenas dosis de puntos a principio de temporada, Toro Rosso ha experimentado un bajón importante en su rendimiento. Así, el 7º puesto de Pierre Gasly en Mónaco es su último mejor resultado. En resumen, más de tres carreras en las que los de Faenza no consiguen acabar entre los 10 primeros. Debido a diversos accidentes, como el de Gasly en Paul Ricard con Ocon o el de Hartley en la salida del Gran Premio de Canadá, o bien debido al bajo rendimiento de los monoplazas, como durante el pasado fin de semana en el Red Bull Ring, lo cierto es que los resultados no están siendo los esperados.

Curiosamente, esta debacle ha coincidido con el anuncio de Red Bull de su nueva alianza con Honda, actual suministrador de motores de Toro Rosso. Si bien es cierto que el motor Honda se ha mostrado hasta la fecha más fiable que Renault, es más cierto aún que el rendimiento del motor japonés no ha sido el envidiable de un propulsor campeón del mundo.

Austria, bajo rendimiento

El Gran Premio de Austria fue otra muestra más de esta resignación que está viviendo la escudería durante el último mes. Allí, Pierre Gasly se quedó a dos segundos de entrar en los puntos, firmando un undécimo lugar que sirve de bien poco a los de Faenza. Sin duda, el rendimiento de su monoplaza no fue el adecuado y se vieron superados por equipos de media tabla como Haas (a un nivel estratosférico en el Red Bull Ring), Force India, McLaren (gracias a un Alonso sublime) y Sauber (quién ha hecho una mejora importante en su rendimiento durante las últimas carreras). Asimismo, Brendon Hartley se tuvo que retirar en la vuelta 54.

Gasly y Hartley en el GP de Austria. (Getty Images)

Pierre Gasly, la esperanza de Toro Rosso

Sin duda, el piloto francés está siendo el semáforo verde de los de Faenza esta temporada. El piloto de Rouen consiguió los últimos puntos para la filial de Red Bull en el Gran Premio de Mónaco, dónde logró un digno 7º lugar. Sin embargo, el bajo rendimiento del monoplaza, en Canadá y en Austria, y su accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Paul Ricard, tras un choque con su compatriota Esteban Ocon, han lastrado al francés durante las últimas pruebas.

Pierre Gasly, la esperanza de Red Bull. (Getty Images)

"Creo que es una de las carreras más difíciles que he tenido", dijo Gasly a la prensa al finalizar el pasado Gran Premio. "El toque con Stoffel en la curva 3 durante la primera vuelta me ha causado daños en el fondo del monoplaza y me iba deslizando en todos lados", aclaró Gasly sobre el bajo rendimiento del monoplaza al final de la carrera.

Brendon Hartley, a quedar entre los 10 primeros

El piloto neozelandés llega a Silverstone envuelto en una dinámica negativa. Muy cuestionado dentro del equipo italiano, el piloto afronta este Gran Premio como una gran oportunidad para reivindicarse en este inicio de temporada tan difícil.

Además, la fiabilidad le lastró en el pasado fin de semana cuando luchaba por el último puesto de los puntos con Marcus Ericsson. "Eramos fuertes en cuanto a la conservación de los neumáticos pero algo falló en la parte de atrás del monoplaza", confesó Hartley al final de la prueba.

Brendon Hartley defendiéndose de Alonso en Austria. (Getty Images)

A por los puntos en Silverstone

De esta forma, los de Faenza afrontan el Gran Premio de Gran Bretaña como una de sus grandes esperanzas para volver a la zona de puntos y para recuperar el terreno perdido con escuderías como Haas, Force India, Renault, McLaren o la propia Sauber. Así, Toro Rosso sabe que para reengancharse en el campeonato de constructores necesita dar lo máximo de su monoplaza y necesita que sus pilotos estén a la altura. Sin duda, Silverstone es una buena opción para empezar. Habrá que esperar.